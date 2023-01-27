Именитые хоккеисты выйдут на лёд в Шымкенте

Уникальный, не только для Шымкента, но и для всего Казахстана хоккейный турнир Ice games, формата 3Х3, пройдет уже в эту субботу.

С классическим хоккеем более динамичную версию 3Х3 объединяет только общая цель — забросить в ворота соперника как можно больше шайб. При этом отсутствуют положения «вне игры», пробросы, силовые приемы и удаления, что позволяет проще воспринимать игру и испытать более яркие эмоции от её просмотра.

Организаторы соревнований — Казахстанская Федерация Хоккея, при поддержке международной беттинг-компании Parimatch.

«Формат 3 на 3 он такой, немножко сейчас новый, более зрелищный. Больше голов, больше визуально мастерство игроки показывают, поэтому, смотреть как шайбы забиваются» — поясняет управляющий директор Qazaqstan Hockey Ligalary Андрей Сачук.

Организаторы говорят: турнир – прекрасная возможность погрузиться в мир хоккея. За счёт меньшего количества участников, в игре больше динамики, голов и опасных моментов. Звезда казахстанского хоккея Константин Пушкарёв объяснил, что в игре формата 3Х3 спортсмены максимально проявляют своё мастерство:

«Хоккей 3 на 3, это всегда позиционно. Ты всегда держишь перед собой игрока, стараешься, чтобы он тебя не обыграл. То есть, где-то даёшь ему пространство, но закрываешь уже ближе к воротам».

Кроме захватывающей игры гостей ждёт развлекательная программа. Хоккейный турнир пройдёт на Ледовой арене Шымкента 28-го января в 13:00. Свободный вход для всех желающих.