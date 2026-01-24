В Шымкенте проходит ЧРК по хоккею среди юниоров

Павлодарские хоккеисты победили разгромным счётом шымкентский «Туран». В третьем мегаполисе прошёл этап чемпионата Республики Казахстан по хоккею с шайбой среди юношеских команд.

На льду каждый матч проходит в напряженной борьбе, а юные хоккеисты демонстрируют мастерство, скорость и командный дух.



На шымкентский лед вышли сильнейшие команды группы «В», среди которых хоккеисты Шымкента. В первый же день соревнования хозяева поля встретились с Павлодарским «Ертісом». Каждый матч важен, так как победа приближает их к главному трофею. Уже сегодня 16-летние хоккеисты показали напряжённую борьбу на льду и яркие эмоции для болельщиков.



Шымкентский хоккеист Танирхан Ахметов отмечает, что до этого матча они встречались с командой «Бригантина» из Алматы, где каждый эпизод давался с большим трудом. Но, встреча с «Ертісом» еще сложнее. Южанам не получается забить шайбу в ворота.



Танирхан Ахметов, капитан команды «Туран»:

«Самый ценный матч был в прошлом сезоне с «Бригантиной», мы играли за первое место. Был очень тяжелый матч. Мы играем по равному, у нас в защите очень тяжело отыгрывать, а так нормально. Нужно подтянуть реализацию и добивание. Планы попасть в университет и играть за университетскую команду. Я бы хотел поучаствовать в чемпионате мира за нашу сборную».



Коуч команды «Туран» Артём Дмитриев отмечает, что его ребята очень динамичные и физически сильные, способные выдерживать высокий темп на протяжении всей игры. Но, видимо этого мало. Так как хозяева арены так и не смогли забить шайбу в ворота соперников.



Артем Дмитриев, тренер команды «Туран»:

«В этом турнире начали неплохо, были хорошие игры, были провальные игры. Стараемся, работаем, тренируемся, Хорошая команда, динамичная, они очень давно вместе играют, поэтому ставили задачу, чтобы команда играла от обороны, обезопасили свои ворота. Делали упор именно на единоборства, команда очень вязко играет, очень физически развитая команда, хорошие пацаны. Упор был сделан именно на физику».



Шымкентская команда «Туран» уступила павлодарскому «Ертісу» со счётом 0:14. Но, еще есть время отыграться. Так как финал чемпионата в мае.



