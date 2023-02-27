Сотрудника транслировавшего «Том и Джерри» в автобусе уволили

История с Том и Джерри в шымкентском автобусе набирает обороты, появились новые подробности. Как сообщил ранее начальник отдела общественного транспорта управления АД и ПТ Сугиралиев Наурызбек, система дала сбой и мультфильм начал трансляцию автоматически. В электронной платёжной компании TOLEM озвучили несколько иную версию произошедшего.

Как оказалось, это не новшество, которое внедряет электронная платежная компания, а шалость молодого сотрудника. Специалист по ремонту терминалов взломал валидатор и показывал на нем мультфильм. Проделку предприимчивого сотрудника представители компании не оценили: его нашли и уволили. Валидатор позже заменили.

Сержан Акылбаев, учредитель компании Tolem:

«В Шымкенте 1500 автобусов. В каждом автобусе по три терминала, это 4500 терминалов. На 4500 терминалах мультики же не транслировались. Так получилось, что этот человек нашел именно этот терминал, который возможно вскрыть и сделал это».