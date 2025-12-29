30–40 минут пешком и пересадки»: жители Кызылсая требуют вернуть автобус

Жители жилого массива Кызылсай испытывают трудности с общественным транспортом. После изменения схемы движения автобусов они лишились прямого сообщения с улицей Жибек жолы, одной из ключевых транспортных артерий города.

Жители улицы Омырташи, расположенной в десяти километрах от центра города, просят вернуть маршрут, который ранее довозил их до улицы Жибек жолы. В прошлом году здесь начал курсировать автобус №207, который следовал из Сайрама в Нурсат. Но позже маршрут изменили, а затем и вовсе отменили.

«Я лично делаю 3-4 пересадки. Теперь они нам дали 139 автобус, а 207 убрали. Нам продлили до мечети, но мы теперь должны назад ехать, чтобы доехать в город, в обратную сторону. Потом по просьбе жителей продлили до Тленшина, там где строится мост. А там грязь, нет тротуаров, нет альтернативы», — говорит Гульчехра Тажибекова, жительница Шымкента.

На этом участке жители пересаживаются на автобус №207, которых на маршруте всего несколько. При этом они переполнены, говорят местные жители. Люди ждут по 30 минут и зачастую просто не могут попасть в автобус. В то же время, 139-й маршрут, по словам горожан, ходит полупустым, так как направляется в другую сторону и не востребован. Дорога в центр для многих превратилась в череду пересадок, ожиданий и пеших переходов, что особенно тяжело для детей и пожилых людей.

«У нас дети маленькие, пенсионеры инвалиды, они не могут там стоять ждать тем более там негде не тротуара, а пробка постоянная. Так как наша 102 школа переполнена, нам пришлось отдать в школу Абая или еще дальше. Есть студенты, инвалиды пенсионеры. Мы не можем добраться до Жибек Жолы. Там много есть автобусов, которые едут хотя бы до Кабиско», — говорит Гульчехра Тажибекова, жительница Шымкента.

«Автобусы не ходят, мы идем пешком 30-40 минут, по пути собак много», — добавляет Нурлан, школьник.

К собравшимся приехали представители управления пассажирского транспорта и автодорог. Представители ведомства отмечают, что пассажиропоток на этой улице считается низким.

«До строительства дороги маршрут №207 временно следовал по этой улице. Затем был разработан график движения маршрута №139. По улице Тленшина начали ходить и 207-й, и 139-й маршруты, поскольку один автобус не справлялся с нагрузкой. Ранее пассажиропоток по улице Тленшина составлял около 8 тысяч человек, сейчас он вырос до 16 тысяч. А по улице Омырташи пассажиропоток остается низким«, — ответил Нурдаулет Сейтхан, главный специалист управления ПС и АД.

Жители уверены: официальные показатели низкие потому, что водители часто просили оплачивать проезд наличными или переводом, и пассажиры соглашались. И данные не отражали реальной загрузки маршрута. Люди просят запустить автобус до улицы Жибек жолы, чтобы уже оттуда с пересадкой добираться в центр города. И обещают оплачивать проезд официально, через транспортные карты и терминалы, и самостоятельно контролировать порядок оплаты.