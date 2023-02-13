Турция спустя неделю после землетрясения

На 13 февраля число погибших в Турции уже достигло 31 643 человека, а в Сирии — боле 4 300 человек. Среди погибших три гражданина Казахстана.

Тела погибших уроженцев Казахстана уже перевезли на родину и похоронили. Сегодня стало известно, что Жанар Жаксыбекову, которую не могли найти, уже опознали и перевезли в родной Талдыкорган.

В Газиантепе сейчас работают три группы спасателей в две смены, говорят в МЧС. Первой группе удалось спасти 4 жителей, извлечь тела 8 погибших.

Вторая группа извлекла тела 19 человек из аварийного шестиэтажного здания. Третьей группе удалось обнаружить тела 19 погибших.

Опасными и сложными работу спасают не только угроза землетрясения и разрушенные здания, но и мародеры, которые активизировались в зонах бедствия. Турецкий Минюст сообщает, что мародеры снимают ценные вещи с погибших, грабят магазины и устраивают столкновения группировок и перестрелки.

Из-за мародеров австрийские, израильские и немецкие спасатели уже прекратили свои работы и отозвали своих людей обратно на родину.

По всей Турции начались массовые задержания. Строительных подрядчиков задерживают по подозрению в махинациях при строительстве домов, которые по итогу обрушились.

«131 подозреваемый был признан виновным в том, что в результате землетрясений обрушились здания. Ведутся поиски подозреваемых«,- сообщил вице-президент Турции Фуат Октай.

Оппозиционеры же считают, что эти задержания лишь попытка переложить вину и ответственность на строителей и отвлечь внимание разгневанного населения. Они обвиняют команду действующего президента Турции в коррупции.