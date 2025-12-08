Министр по ЧС презентовал первый комплекс 112–102–103 и заявил о строительстве ещё восьми

Первый в Казахстане универсальный комплекс, объединяющий службы 112, 102 и 103 начал функционировать в Шымкенте.

Новый объект построен и полностью оснащён за счёт местного бюджета. Территория обслуживания — микрорайоны Елтай и Таскен. В целом, на возведение и оснащение комплекса ушло шесть месяцев. На официальной церемонии присутствовали министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Шынгыс Аринов и аким города Габит Сыздыкбеков.

Шынгыс Аринов, министр по ЧС РК:

«Здесь будут нести службу до 50 сотрудников, а каждый комплекс рассчитан на размещение двух пожарных автомобилей. Здание спроектировано с учётом современных стандартов безопасности и комфорта: одноэтажное сооружение включает служебные помещения, пост ГДЗС, столовую и учебный класс. Для подготовки спасателей предусмотрены учебная башня и спортивная площадка. Также предусмотрены отдельные помещения для сотрудников полиции и скорой медицинской помощи. Для размещения их техники имеются навесы. До конца года будет завершено строительство аналогичного комплекса в микрорайоне Сауле, а в начале 2026 года – в микрорайоне Бозарык-3. В 2026 году планируется возведение ещё шести подобных объектов в микрорайонах Ынтымак, Базаркакпа, Кайнарбұлак, Шымсити, Жанаталап и Акжар».

Подобные компактные, но функциональные депо вскоре появятся и в других регионах страны. После церемонии открытия министр вручил символические ключи сотрудникам комплекса и подчеркнул важность готовность подразделений к оперативному реагированию на возможные вызовы.