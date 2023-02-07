Участник паралимпийских игр собрал коллекцию винтажной аппаратуры

14-кратный чемпион страны по настольному теннису среди граждан с ограниченными возможностями проживает в Туркестанской области.

Тоймурат Ешимов занимается этим видом спорта уже более 40 лет. Он не только занимался спортом, но и увлекался коллекционированием необычных предметов. Сейчас в его личном фонде хранится около 60 магнитофонов и более 1000 кассет.

Интерес к этому виду спорта у Тоймурата Ешимова появился ещё в 6 классе. С 2008 года стал участвовать в республиканских соревнованиях и даже выступал на мировом чемпионате, защищая честь страны.

«В 2008 году я впервые принял участие в паралимпиаде, она тогда проходила в Павлодаре, и занял по стране первое место. А в 2010 году вступил в национальную сборную Казахстана. В 2017 году в Венгрии проводился так называемый классификационный турнир. Там я получил сертификат и принял участие в чемпионате мира в Словакии», — рассказывает спортсмен коллекционер Тоймурат Ешимов.

Кроме спорта многократный чемпион Казахстана увлекается и музыкой. С юных лет он коллекционирует радиоаппаратуру. Каждый из экспонатов тут – любимое детище. Собиралась коллекция с 1999 года, когда Тоймурат Ешимов стал ностальгировать по временам, когда музыка была не в гаджетах, а на кассетах и бобинах. Сейчас в его личном фонде хранится более 1000 кассет.

В небольшом частном музее Тоймурата Ешимова есть музыкальные плееры японского производства, которые сейчас большая редкость. Один аудиоплеер хозяин музея приобрёл сам, второй подарили друзья. Здесь же хранятся магнитфоны марок «Маяк» и «Романтик», всего около 60 образцов.

«Это магнитофон Маяк. В те годы приобрести его стоило больших денег. Трудно было и найти его. Я попросил деньги у братьев и собрав необходимую сумму, а это тогда было 320 рублей, я поехал в село «Белые воды» и купил магнитофон. А затем приобрёл и «Романтик», — говорит Тоймурат Ешимов

Сейчас прославленный спортсмен тренирует молодых теннисистов и мечтает воспитать чемпионов страны. В планах Тоймурата Ешимова — открыть музей раритетной аппаратуры, ставшей большим увлечением незаурядного человека.