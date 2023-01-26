Чемпионка Азии по настольному теннису обыграла акима Шымкента

В Шымкенте открылся центр для настольного тенниса. В честь открытия на площадке теннисного корта прошли международные соревнования, куда съехались теннисисты из разных стран мира.

Современный центр для игры в настольный теннис открыл глава мегаполиса. После приветственного слова Мурат Айтенов сам играет с чемпионкой Азии по настольному теннису. Победу одержала соперница акима.

«Международные соревнования уже в первый день проходят, этот центр новый. Тут желающие могут обучаться по программе подушевого финансирования, для чего созданы все условия. Программа на этот год уже готова«, — говорит Мурат Айтенов, аким г. Шымкента.

В центре будут работать тренеры высокого класса, на обучение и игру уже можно записываться.