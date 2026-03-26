Freedom broker
Орден «Парасат» получили тренеры казахстанских паралимпийцев

Орден «Парасат» получили тренеры казахстанских паралимпийцев

Редактор Юлия Машковская
18
Фото Акорды

Глава государства Касым-Жомарт Токаев наградил Ербола Хамитова орденом «Барыс» ІІІ степени за высокие спортивные достижения на XIV зимних Паралимпийских играх в Италии.

Тренеры центра спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями министерства туризма и спорта Василий Коломиец и Антон Жданович удостоены ордена «Парасат».

Орден «Құрмет» получил тренер спортивного клуба для людей с ограниченными возможностями «Үміт» Северо-Казахстанской области Аслан Токбаев.

Ербол Хамитов выразил признательность президенту за доверие и поддержку: «Я с огромной ответственностью участвовал в играх. Благодаря Вашей поддержке мы добились победы. Большой вклад в общее дело внесли все специалисты и тренеры. Ваша поддержка придала силы и энергию каждому спортсмену. Мы не остановимся на достигнутом».

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

