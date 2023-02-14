Казнет рассмешило видео с косметическим зеркалом вместо бокового

В социальных сетях завирусился забавный видеоролик с необычной машиной в кадре.

Пользователям Казнета пришлась по душе креативная идея водителя, который боковое зеркало на авто с легкостью заменил на ярко-зеленое косметическое. Крепления по всей видимости надежные- стекло не шатает при движении, оно плотно прилегает к металлу.

Видеозапись была опубликована в инстаграмм аккаунте region__17 , водителем оказался местный парень. Нехватка денег сподвигла его на такой креатив, цена родного зеркала «кусачая» — почти 50 тысяч тенге, признается водитель. Эту сумму парень копит и планирует при первой же возможности приобрести зеркало.

А вот адвокат Евгений Яворский пояснил, что за такое «Ноу Хау» водителя могут оштрафовать.

«Если зеркало не соответствует заводским параметрам, то штрафа избежать не получится», — говорит Яворский.

Пользователи сети назвали водителя оригинальным и модным.