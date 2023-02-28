Погоня за угонщиком-лихачом попала на видео

Сегодня, 28 февраля, днем в Шымкенте неизвестный угнал автомобиль Toyota Camry.

Выйти на след лихача помогли камеры видеонаблюдения. Сотрудники ЦОУ сопровождали план-перехват. Сначала злоумышленник выехал на Адырбекова, затем на Рыскулова.

За лихачом гнались несколько патрульных машин. Ловкий водитель на пересечении Рыскулова — Еримбетова оставил авто, а сам скрылся в неизвестном направлении.

Сотрудники полка патрульной полиции передали машину следственно-оперативной группе Абайского РУП для принятия процессуального решения.

Сведений о пострадавших в гонке нет.