Погоня за угонщиком-лихачом попала на видео

Сегодня, 28 февраля, днем в Шымкенте неизвестный угнал автомобиль Toyota Camry.
Выйти на след лихача помогли камеры видеонаблюдения. Сотрудники ЦОУ сопровождали план-перехват. Сначала злоумышленник выехал на Адырбекова, затем на Рыскулова.
За лихачом гнались несколько патрульных машин. Ловкий водитель на пересечении Рыскулова — Еримбетова оставил авто, а сам скрылся в неизвестном направлении.
Сотрудники полка патрульной полиции передали машину следственно-оперативной группе Абайского РУП для принятия процессуального решения.
Сведений о пострадавших в гонке нет.