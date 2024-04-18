В Шымкенте проложат новые улицы, чтобы разгрузить Байдибек би

Проспект Байдибек би по праву можно назвать самой загруженной дорогой, которая ведет в новый быстроразвивающийся район Шымкентсити. Ежедневно водители простаивают в пробках по часу, а то и больше.

Редакция издания OTYRAR вышла на улицы и опросила горожан.

«Часто езжу по данной дороге, постоянно пробки, не только в часы пик. Здесь периодически ломается светофор. Года 2-3 уже такая ситуация, в последнее время стало только хуже. У людей не хватает терпения, сигналят и сигналят. Что еще сказать, вы сами все видите», — возмущается мужчина.

«Каждый день езжу здесь, вообще ужасно. Непродуманно здесь сделали, построили Туран. Надо было сначала развилки сделать, дополнительных дорог нет. Понимаете? Утром, чтобы доехать на работу, мы выезжаем за полтора часа. Вот это проблемный участок. Надо привет передать архитектуре города, акиму города. У нас аким новый сейчас, вроде все хвалят. Я думаю, на деле покажет. Надо взяться за этот участок», — говорит житель Шымкента.

«Живу в жилом комплексе Наурызпарк, работаю рядом. Выезжаю на час раньше, хотя проехать здесь совсем ничего, расстояние можно преодолеть за секунд 80- 90, но нет же, по часу стоим в пробке. Регулировщики не всегда справляются с таким потоком», — добавил мужчина.

О проблеме местная администрация в курсе. Поэтому в будущем планируется пробить сразу несколько улиц, что поможет частично разгрузить проблемный участок.

» Улицу Казиева будем пробивать. В этом году на улице Утегенова есть 1 дом проблемный. По поручению акима города, сейчас управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений занимается этим вопросом. Их введут. Кроме этого, заасфальтируем экспериментальную дорогу по Таңбалы тас и Аксумбе. Они будут выходить до Толеметова и дальше в Шымкентсити. Расширим также улицу Алтынсарина. По ней уже готова проектно-сметная документация, внесли в бюджет», — комментирует ситуацию Ролан Ибрагимов, руководитель городского управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

Но, надо понимать, чтобы пробить данные улицы, необходимо взять на баланс государства 52 земельных участка, добавил руководитель профильного ведомства. Это может занять в общей сложности год, а может и чуть больше. Кроме того на 150 перекрестках, в том числе и Байдибек би и на дорогах Шымкентсити, установят интеллектуальные системы распознавания трафика.

«Большое внимание уделяется безопасности и увеличению пропускной способности на дорогах. На данный момент мы уже определили подрядную организацию. В этом году эта работа будет проведена. Сами светофоры менять не будем, туда встраиваются итальянские процессоры, которые помогут автоматически регулировать потоки. То есть светофор сам будет в автоматическом режиме определять где дольше держать зеленый цвет, где красный цвет включать. Это нам поможет урегулировать движение автомобильного транспорта», — подчеркнул Ролан Ибрагимов.

К слову, умные светофоры активно используют на дорогах столицы с 2014 года. Позже акимат Астаны заявил, что данные системы помогли увеличить пропускную способность на 21%. Такие же умные светофоры давно работают и в России. Их там более 3000. Как внедрение интеллектуальных систем распознавания трафика решат проблемы загруженных улиц Шымкента, покажет время.

О текущем ремонте дорог и проблемных участках, об умных светофорах можно посмотреть тут.