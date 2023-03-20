Что ждёт автовледльцев, не оплативших транспортный налог

Привычка автовладельцев откладывать уплату налога на крайний срок может ударить по кошельку и вылиться в другие неприятности.

Первого апреля заканчивается срок уплаты транспортного налога и те, кто не успеет рассчитаться с бюджетом, рискует попасть в чёрный список налоговиков с последующими неприятными последствиями. А список санкций для неплательщиков довольно внушительный.

«Если налогоплательщики своевременно не оплатят. Налог, то есть до 1-го апреля, то согласно налоговому кодексу, им будет исчисляться пеня, далее согласно статье 28 налогоплательщикам будет направлено уведомление, о налоговой задолженности, им будет предоставлено 30 рабочих дней для исполнения данного налогового уведомления.

Если налогоплательщик не исполнит его в этот срок, будет сформирован налоговый приказ, если он и его не исполнит, приказ будет передан судебным исполнителям для принудительного взыскания. Некоторые из мер принудительного взыскания — аресты счетов, движимого и недвижимого имущества и другие», — говорит главный специалист ДГД г. Шымкента Абасхан Сейдахметов.

Далее в ходе рейдов посредством камер наблюдения «Сергек» автомашины неплательщиков будут выявляться и заключаться на штрафную стоянку. Сегодня в Шымкенте насчитывается 346 тысяч автовладельцев, общая сумма налога, которую должны оплатить водители в этом году, составляет 4 миллиарда 800 миллионов тенге. Обычно подавляющая часть автовладельцев исправно платят налоги. Как говорят налогоплательщики, покой дороже незначительной части семейного бюджета и обходится значительно дешевле разовой экономии на оплате налога. Галина Троцан за рулём автомашины уже более 20 лет и всегда старалась не оставаться в списке должников.

«Ну во-первых, это пеня и сейчас в любой банк зайди и у тебя любая задолженность вылезет, это тоже неприятно. Все равно же заплатишь, тогда зачем ждать. И если тебя остановит дорожная полиция, это будет штраф и другие административные взыскания, так что лучше платить налоги вовремя», — считает жительница города Галина Троцан.

Впрочем, налоговый кодекс предусматривает и послабления, правда для некоторых категорий автомобилистов. Так от уплаты транспортного налога освобождаются инвалиды всех групп, многодетные матери обладающие орденами Алтын-алка и Кумыс-алка и ветераны Великой Отечественной войны. Как говорят специалисты, бывают случаи начисления налога на уже проданный транспорт. Это происходит в том случае, если за водителем автомобиль числится и после продажи машины.

Транспортный налог рассчитывается на основании сведений центральной базы данных Комитета административной полиции. Если автомобиль не был своевременно снят с регистрации, налог все равно будет начисляться. Поэтому необходимо сразу после продажи снять транспортное средство с учета.