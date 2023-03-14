На качество новых квартир жалуются жители Састобе

Про большинство новостроек построенных по государственным программам можно говорить долго.

Редакция OTYRAR уже не раз рассказывали в своих материалах о том, как жители жалуются на качество новых домов.

Съемочную группу издания в поселке Састобе Тюлькубасского района, знают уже в лицо. Люди без устали просят донести до больших чиновников то, что работы строят эти дома с огрехами.

На качество одного из таких новостроек жалуются жители.

«Детскую площадку обещали, а ее нет. Говорили здесь пройти невозможно! А мусор?! — тоже проблема! Аким Состобе привез ящики. А еще проблема с теплом зимой была. А еще в подъезде у нас стены дали трещины. Мы на самом деле боимся. Как нам быть?», — говорит Кумисай Жолдасбекова жительница дома.

На встречу с журналистами приехал аким поселка, который кстати, занимает пост главы три месяца, выбрали его сельчане. По словам акима, при строительстве дома было много ошибок, однако дом приняли.

«В этом доме забит дымоход, очень много мусора. Когда дом принимали, никто из специалистов не смотрел и не принимал, не проверял как, что и где. Вытяжки не проверяли. Для плана, отчет года, всех и заселили. Я до того как стать акимом много раз поднимал этот вопрос, обратился к министру Атамкулову там обещали помочь, а никого нет. В этом доме на первых этажах должны жить инвалиды, на деле — их нет», — говорит аким поселка Састобе Аскар Айдарбеков.

Аким Састобе раскритиковал работу строителей и заверил, что уже несколько раз обращался в акимат района и области, с просьбой разобраться. Съемочная группа направилась в поселок имени Турара Рыскулова, поговорить с главой района.

«Касательно дома. Все недочеты, которые выявлены будут устранены подрядной компанией. А опасно там жить или нет, должна решить комиссия», — сказал Нурлан Байгут аким Тюлькубасского района.

Если вопрос не решится на местном уровне, жители намерены обратиться за поддержкой в столицу.