Дулат Куашбаев: К светлому будущему с энергичной молодежью

Дулат Куашбаев считает своим долгом честно служить народу.

Жители микрорайона №8 выразили поддержку предвыборной программы кандидата и поделились проблемами, которые их волнуют. Кандидат в депутаты городского маслихата по избирательному округу № 15 Дулат Куашбаев намерен в дальнейшем внести свой вклад в процветание Шымкента.

Кандидат в депутаты маслихата по избирательному округу №15 Шымкента Дулат Куашбаев встретился с жителями восьмого микрорайона. Придерживаясь девиза «К светлому будущему – с энергичной молодежью», кандидат готов поддержать начинания подрастающего поколения, стремящегося трудиться на благо страны.

Тогжан Кушкинбаева, жительница г. Шымкента:

«Сами видите, проходит встреча с кандидатом в депутаты гормаслихата — это здорово . Нам понравилась программа Дулата Куашбаева. Мы поддерживаем такую грамотную молодежь. Мы все пойдем на выборы».

Дулат Куашбаев, работающий в сфере образования и туризма, заверил: постарается установить связь между народом и властью.

Беспокоясь за будущее страны, он готов оказывать помощь в обеспечении комфортной и безопасной жизни населения мегаполиса. А поддержка молодежи — это инвестиции в будущее страны, считает кандидат.

Дулат Куашбаев, кандидат в депутаты маслихата г. Шымкента:

«Мы провели около 100 встреч. Встретились и с предпринимателями. Мы готовы работать вместе, выстраивая тесные отношения с населением, отвечая на все их растущие нужды. Работа уже ведётся. Мы готовы внести большие изменения».

Если Дулата Куашбаева изберут депутатом маслихата, он обещает создать специальную приемную. Кроме этого, кандидат разрабатывает для жителей Шымкента проект онлайн-платформы, который позволит горожанам, не теряя времени, напрямую подать жалобы и заявления. Онлайн-платформа даст возможность выявлять проблемы и ускорит их решение.

Оплачено из личных средств кандидата в депутаты маслихата г. Шымкента Д.Куашбаева.