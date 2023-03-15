Как построить частную школу и получить от государства миллионы в год

Две программы на строительство студенческих общежитий и частных школ презентуют в Шымкенте.

Стимулом для инвесторов должны стать государственные выплаты. За строительство школы – 96 МРП в год в течение 8 лет на 1 ученика;

За реконструкцию школы – 47 МРП в год в течение 8 лет на 1 ученика;

Подушевой норматив – 590 000 тенге в среднем в год на одного ученика.

Вопрос дефицита мест ученических мест в школах имеет актуальность для всех регионов. В Шымкенте нехватка составляет почти 28 тысяч.

Арманай Мираскызы главный специалист АО «Финансовый центр» министерства науки и высшего образования РК:

«То есть при строительстве частной школы на 100 мест, государство за 8 лет выплачивает предпринимателю 264 млн-на 960 тысяч тенге и 472 млн-на тенге подушевой норматив. При реконструкции частной школы на 100 мест, государство за 8 лет выплачивает предпринимателю 129 млн-ов 720 тысяч тенге, плюс 472 млн-на тенге. Выплаты за амортизацию здания при строительстве производятся ежемесячно в течение 8 лет. Помимо выплат от государства, предприниматель имеет право устанавливать оплату за обучение, которая идет в счет его доходов, но не более 1200-сот МРП в год при казахстанской форме обучения, и не более 2-ух тысяч 400-сот МРП в год при международной форме обучения».

Получить деньги от государства можно за строительство и реконструкцию студенческих общежитий. Платить обещают даже в каникулярное время и без просрочек. Но прежде проведут мониторинг живущих в общежитии студентов.

Арманай Мираскызы главный специалист АО «Финансовый центр» министерства науки и высшего образования РК:

«Сильного дефицита общежития в Шымкенте нет. По нашей статистике Шымкент находится на 7 месте. На сегодня не хватает 1400 мест. Алгоритм тут такой же. Инвестор также может получать деньги от студентов за аренду общежития. Примерно 20-25 тысяч тенге должна стоить одна комната. Наши требования простые, самое главное общежитие должно быть рассчитано как минимум на 1000 мест и каждому студенту нужно свое место — не меньше шести квадратных метров. С какими вузами будет сотрудничать инвестор — это уже его дело».

После окончания выплат по госзаказу, объект остается в собственности у предпринимателя. Выплаты привязаны к МРП и каждый год индексируются с учётом инфляции. Для участия в программе достаточно подать заявку c документами на землю.

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