Казахстанцам не хватает крыши над головой

Казахстанские строители стали меньше строить. По данным аналитиков, в 2022 году эксплуатацию ввели на 10% меньше квадратных метров чем годом ранее.

За прошлый год в стране построили всего 15 миллионов 400 тысяч квадратных метров. Тогда как в 2021 году ввели в эксплуатацию чуть больше 17 миллионов квадратов. Прошлогодние показатели практически были такими же, как в пандемийный ограничительный период 2020 года.

По словам специалистов-строителей, отрасли не хватает господдержки. Она нужна предприятиям, которые выпускают стройматериалы. Так компании бы меньше зависели от импортных товаров, цены на которые скачут в зависимости от курса доллара и политической ситуации в мире. Кроме того, нужны новые ипотечные программы. Ведь покупательская способность казахстанцев снизилась, а из-за нее и темпы строительства.

«Что необходимо сделать, это создать разные программы, со стороны финансовых институтов, для всех категорий граждан, влить в экономику деньги и тем самым оживить рынок. Из-за отсутствия накапливать люди не могут приобрести жилье, раз не могут приобрести то поэтому сегодня идет рецессия строительной отрасли», — говорит Талгат Ергалиев председатель «Союза строителей Казахстана».

С соответствии с социальными стандартами ООН обеспеченность жильем должна превышать 30 кв. м на одного жителя. К началу этого года в Казахстане этот показатель составил чуть больше 23 квадратных метров. В собственности у людей, по словам экономистов, в среднем находится всего половина. То есть большая часть казахстанцев снимают квартиры. А значит, уверены специалисты, в правительстве должны закладывать эту сумму как минимум в прожиточный минимум.

«В наши социальные стандарты по идее должна быть включена норма об арендном жилье, стоимость аренды в месяц, но этой нормы в социальных стандартах нет», — говорит Марат Абдурахманов экономист.

Одним из решений экономист называет пересмотр процентных ставок в банках. По его словам сейчас они необоснованно высокие. А между тем страна уже который год подряд бьет свои же рекорды по рождаемости. Что усугубляет проблему обеспеченности населения жильём.