Минстрой ужесточает правила покупки жилья

Проект поправок Министерства промышленности и строительства предусматривает запрет на заключение предварительных договоров при покупке жилья в строящихся многоквартирных домах, а также на рекламу без разрешения на привлечение средств дольщиков.

Местные исполнительные органы будут контролировать законность привлечения денег. Также запретят ипотеку на строящееся жильё без ввода в эксплуатацию, а сделки купли-продажи строящегося жилья разрешат только в безналичной форме.

«Застройщики привлекают средства дольщиков через договоры бронирования, предварительной купли-продажи, инвестирования, без наличия разрешения местного исполнительного органа или гарантии единого оператора и, как правило, просят внести деньги за жилье наличными, зачастую указывая заниженную стоимость приобретаемой квартиры.

Переход полностью на безналичный расчет при приобретении недвижимости позволит предотвратить незаконное привлечение долевых вкладов и повысит прозрачность сделок», — сообщили в пресс-службе Министерства промышленности и строительства РК.

За незаконное привлечение средств дольщиков штрафы повысят с 300 до 2000 МРП. По данным казахстанской жилищной компании, в прошлом году «серый» рынок долевого строительства достиг 68%.

Эксперты говорят, у законопроекта две стороны медали. С одной стороны защита прав вкладчиков, с другой стороны есть и минусы.

«Это, во-первых, приведет к монополизации рынка, кто на рынке останется? Те, кто может исполнять эти обязательства, крупные застройщики. Вопрос, почему вообще до этого довели, ведь есть исполнительные органы власти, которые не отвечают ни административно, ни уголовно? Домики же строятся? и если в моей зоне ответственности этот вопрос, я в курсе. Либо я закрываю на это глаза, либо открыто способствую или не способствую этому», — говорит международный эксперт по недвижимости Лев Тетин.

Эксперт считает, что необходимо усилить ответственность и для госорганов. А проверить же застройщика можно в приложении eGov Mobile в разделе «Жилищный портал» по БИН или названию компании.

По словам председателя союза строителей, теневой рынок в долевом строительстве, на самом деле меньше, чем заявляют официальные данные. Большинство сделок уже проводится в безналичной форме, а случаи нарушений — скорее исключение, чем правило. Эксперт отмечает, что вместо ужесточения мер стоит сосредоточиться на создании условий для развития рынка, как это делают в других странах.

Строительная отрасль, по мнению экспертов, уже сталкивается с серьёзными проблемами — зависимость от импорта стройматериалов, изношенность инфраструктуры, нехватка очистных сооружений и дефицит воды. Это сдерживает объёмы ввода жилья и ведёт к росту цен на недвижимость. Ужесточение мер также может повлиять на рынок.