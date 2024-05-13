Тараканы и антисанитария: на соседа жалуются жители одной из многоэтажек Шымкента

Тараканы, удушающие запахи и антисанитария — с таким соседством борются жители одной из многоэтажек Шымкента.

Источник их бед — захламленная мусором квартиры. Заставить владельца навести порядок люди не могут, не смогли этого сделать и полицейские, к которым обращались соседи.

Полчища тараканов на полу и стенах, заплесневевшая еда и полная антисанитария. Эти кадры сняли соседи 63 летнего Александра. Мужчина долгие годы проживает в квартире на втором этаже. По словам местных жителей около полугода назад он начал употреблять спиртное и собирать в квартире мусор. Соседи жалуются не невыносимый запах и насекомых, которые расползаются по всему дому. Кроме того, в квартире отсутствует водоснабжение и нечистоты заливают соседей снизу. Из-за этого пользоваться санузлом невозможно.

«За неуплату все ему поотключали, унитазы полные и моча сливается в наш санузел там находиться невозможно. Тараканы, клопы, я уже всю мебель выбросил, делал дезинфекцию но они все равно появляются», — говорит Муратбек Азимов, житель дома.

Мужчина инвалид и плохо слышит, получает скромную пенсию. За неуплату ему отключили отопление и электроэнергию. Соседи обращались к полицейским но и те не могут заставить мужчину навести порядок в квартире. Люди просят социальные службы и санврачей обратить внимание на их проблему.

«У него полная антисанитария , снизу соседей топит, сверху соседи нюхают, унитаз не работает. В квартире когда я заходила везде валяется грязная одежда, клопы, тараканы. Соседи хотят избавиться от этой вони, чтобы дышать чистым воздухом, чтобы у него кто-то обработку сделать, вычистить, обработать а его по возможности или в дом престарелых или по состоянию здоровья куда его могут взять, чтобы определили туда», -говорит Наталья Осипова, домком.

«Куда ни будь приютили где за ним будет уход, где он поспать мог где чисто, чтобы было питание давать, он ходит по соседям всех пугает просит еды, просит воды», — говорит Муратбек Азимов, житель дома .

С самим Александром соседи общаются посредством тетради и ручки. По их словам мужчина не против, чтобы его определили в социальное учреждение.

По словам правозащитников, а таких случаях нужно обращаться в департамент санитарно-эпидемиологического контроля или в суд.

«С точки зрения права сам собственник квартиры несет бремя, к нему можно инициировать иски, но в реальности так и будет. Если он топит, надо актировать, подавать в суд, поставить вопрос собственности и если будет большой ущерб то путем тем чтобы забрать эту квартиру законным путем изменить эту ситуацию», -говорит Евгений Яворский, адвокат.

Местные жители готовят коллективное заявление в полицию и акимат.