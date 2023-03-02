Кому выплачивают деньги из фонда компенсации потерпевшим

Такие процессы, как задержание граждан, совершивших преступления, доставка их в соответствующие места, с этого года непрерывно записываются на видеожетоны.

А доставка граждан в правоохранительные органы осуществляется только при доказанности причастности лица к уголовному правонарушению. Помимо этого в целях предупреждения фактов пыток все органы уголовного преследования будут оснащены специально оборудованным окном и дополнительными видеокамерами.

Теперь гражданин, обратившийся в правоохранительные органы, может потребовать с ответственной стороны компенсацию, если заявитель окажется в затруднительном положении. Так, потерпевшие с тяжелыми телесными повреждениями и родственники погибших, могут написать заявление в органы уголовного преследования и потребовать компенсацию от 30 до 50 МРП.

«По преступлениям, связанным с сексуальным насилием и пытками, по уголовным делам, связанными с торговлей людьми, потерпевшие имеют право требовать возмещения до 30 МРП. По уголовным делам с причинением тяжких телесных повреждений, потерпевшие имеют право требовать компенсацию до 40 МРП. В случае смерти потерпевшего, его родственникам или законным представителям выплатят — до 50 МРП», — рассказывает начальник управления специальных прокуроров г. Шымкента Нурлан Колбаев.

Кроме того доставление граждан в правоохранительные органы осуществляется только в том случае, если доказана причастность к уголовному правонарушению.

Подозреваемому разъясняется, что с момента фактического задержания он имеет право на юридическую защиту, получение медицинской помощи и оповещение родственников о своем задержании. Процесс задержания и доставки граждан в органы уголовного преследования должен записываться на служебный видеожетон.

«С 1 января этого года на органы прокуратуры возложена проверка уголовных дел по пыткам в масштабах республики. В соответствии с этими требованиями в настоящее время в данной категории проводится расследование ряда уголовных дел. Внесен ряд изменений в требования по доставлению граждан в органы уголовного преследования. Так например, вызов и доставление задержанных в органы уголовного преследования теперь будут записываться сотрудниками органов уголовного преследования на служебные видеожетоны. И только при наличии соответствующего основания», — говорит начальник управления специальных прокуроров г. Шымкента Нурлан Колбаев.

Через видеокамеры, установленные в зданиях правоохранительных органов, сотрудники прокуратуры получат возможность постоянного мониторинга юридических процессов. А после передачи задержанных в органы уголовного расследования, за соблюдение конституционных прав и свобод граждан, ответственность несёт руководитель дежурной части подразделения. Доставленному гражданину должна также оказываться соответствующая правовая и медицинская помощь.

«В зданиях органа уголовного преследования, теперь будут установлены ранее отсутствовавшие в нашей истории, специальные окна, такие же как в зарубежных фильмах, через которые можно наблюдать за процессом допроса. Будут так же установлены видеокамеры в служебных помещениях для допросов. Для проведения следственных действий внедрённых в этом году утверждена соответствующая инструкция», — сказал начальник управления специальных прокуроров г. Шымкента Нурлан Колбаев.

Сегодня установлены 3 685 видеокамер. Из них в департаменте полиции- 286, в департаменте экономических расследований- 45, в департаменте по борьбе с коррупцией — 50 и 6 видеокамер в здании Специальной прокуратуры.