312 млн тенге выплатили жертвам пыток

Жертвам пыток и тяжких преступлений из Фонда компенсации выплатили 312 млн тенге.
Фонд формируется за счет принудительных платежей, взыскиваемых приговором суда со всех осужденных лиц, об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.
Выплаты стали осуществлять с 1 июля 2020 года. Компенсация жертвам пыток назначается в размере от 30 МРП до 40 МРП.
Кто получает данную компенсацию:
- несовершеннолетние, являющиеся потерпевшими по преступлениям, связанным с сексуальным насилием, лица, признанные потерпевшими по преступлениям, связанным с торговлей людьми и пытками;
- лица, которым причинен тяжкий вред здоровью либо зараженным вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ/СПИД);
- лица, наделенные правами потерпевшего, в случае смерти потерпевшего.
Список документов, которые необходимы для получения коменсации:
- Заявление потерпевшего либо лица, наделенного правами потерпевшего;
- Копии документа, удостоверяющего личность потерпевшего, либо документов, подтверждающих личность и право лица, наделенного правами потерпевшего, на получение компенсации.
- Сведения о номере банковского счета потерпевшего либо лица, наделенного правами потерпевшего, открытого в банках и (или) организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций.
- Копии постановления органа, ведущего уголовный процесс, о признании лица потерпевшим.
Копии документа, подтверждающего характер и степень тяжести причиненного вреда здоровью потерпевшего.
- В случае смерти потерпевшего – копии свидетельства о его смерти или иного документа, подтверждающего смерть потерпевшего.