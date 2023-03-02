312 млн тенге выплатили жертвам пыток

Жертвам пыток и тяжких преступлений из Фонда компенсации выплатили 312 млн тенге.

Фонд формируется за счет принудительных платежей, взыскиваемых приговором суда со всех осужденных лиц, об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Выплаты стали осуществлять с 1 июля 2020 года. Компенсация жертвам пыток назначается в размере от 30 МРП до 40 МРП.

Кто получает данную компенсацию:

несовершеннолетние, являющиеся потерпевшими по преступлениям, связанным с сексуальным насилием, лица, признанные потерпевшими по преступлениям, связанным с торговлей людьми и пытками;

лица, которым причинен тяжкий вред здоровью либо зараженным вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ/СПИД);

лица, наделенные правами потерпевшего, в случае смерти потерпевшего.

Список документов, которые необходимы для получения коменсации: