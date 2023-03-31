Ковидный госпиталь в Шымкенте перепрофилировали в детскую больницу

Модульный инфекционный центр в жилом массиве «Асар» построили во время пика пандемии. Здесь принимали самых тяжелых пациентов с диагнозом коронавирус.

Но с марта прошлого года количество больных резко сократилось. Теперь учреждение, где провели тщательную уборку и дезинфекцию, передали городской детской клинической больнице.

«Так как население детское города довольно большое и на город Шымкент всего есть единственный стационар, он требовал расширения для улучшения доступности медицинской помощи нашим детям, и у нас появилась такая возможность. Дети здесь будут находиться в современных условиях, с современным оборудованием медицинским«, — говорит Инна Глазебная, руководитель отдела управления здравоохранения г.Шымкента.

Модульный центр рассчитан на 200 коек. В отделении реанимации и интенсивной терапии их 20, здесь есть аппарат компьютерной томографии, цифровой рентген и другое современное медицинское оборудование. На территории здания также есть кислородная станция, автономная электростанция, отделение для дезинфекции.

«Мы взяли мазки из отделений, со стен, медицинских аппаратов и отправили на экспертизу. Как только подтвердится что здесь все стерильно и безопасно, будет выдано разрешение на работу», — говорит Динара Жумадилова, главный врач клинической детской больницы г.Шымкента.

Горожане поддержали идею передачи модульного центра на баланс детской больницы.

«У меня двое детей часто болеют гриппом, поэтому мы часто обращаемся в больницу. А такой центр оборудован по последним стандартам«, — говорит Улжалгас Диханова, жительница г.Шымкента.

В модульном центре инфекционных болезней, после разрешения, уже со следующего месяца планируют оказывать медицинские услуги детям и подросткам до 18 лет.