Наурыз с размахом празднуют в отдаленных населенных пунктах

В микрорайоне Асар царит праздничная атмосфера: национальные блюда, концертная программа.

Жители встречают праздник обновления — Наурыз мейрамы! Большинство горожан в национальной одежде, по традиции встречают друг-друга улыбкой и теплыми пожеланиями.

Особенную праздничную атмосферу создают женщины. Назвать их пожилыми, сложно: они поют, танцуют и угощают гостей праздника.

Соревнования по гиревому спорту объединили самых сильных и стойких: современные батыры испытывали удачу и получали за старания денежные призы — до 20-ти тысяч тенге.

Бауыржан Арынгазиев, главный инспектор социального отдела аппарата акимата Абайского района г.Шымкента:

«Жители микрорайона Асар сами решили провести такое соревнование в дни празднования Наурыза. Мы их поддержали. Минимальный приз 10 тысяч тенге, максимальный — 20 тысяч. Будет три победителя, каждого наградим и грамотой за участие. Помимо поднятия гири подготовили и другие национальные спортивные игры».

На аллее развернулась выставка: посетителей радуют хэндмэйд картинами с казахским орнаментом. Наурыз коже, бурсакаки и домашний хлеб заботливо приготовлены руками бабушек.

Какой наурыз без национальных блюд?! 80 литров наурыз-коже, бауырсаки и сладости приготовила Орынша Таджибаева. Пенсионерка ежегодно накрывает богатый дастархан во время Наурыза, несмотря на преклонный возраст. На приготовление всех блюд у неё ушло три дня!

Орынша Таджибаева, жительница населенного пункта «Жедели» Абайского района:

«Акимат Абайского района помог накрыть дастархан. Все блюда я готовлю сама. Каждый год я приношу наурыз-коже, жент, казахские сладости по старинным рецептам и бауырсак. Всех поздравляю с великим праздником Наурыз! Желаю каждой семье счастья и радости».

Погружают в национальный колорит и воспитатели детского сада. Готовые блюда шымкентцы с удовольствием дегустируют.

Гуллола Ярметова, учитель начальных классов:

«В первую очередь поздравляю всех с Наурызом. Мы приехали из 56-й школы. У нас учатся дети разных национальностей. Выбор сегодня пал на блюда узбекской кухни: у нас можно попробовать плов, самсу, ханым и многое другое. Раздали всем желающим и сумаляк».

Нурсулу Койшыманова, заведующая детсада BAL-ALEM:

«Мы с собой принесли нарын, мясо, салаты, казахские сладости и баурсаки. А эти фигурки изготовлены руками наших маленьких воспитанников и педагогов».

Наурыз объединяет дух многонациональной страны, отмечает аким Абайского района. По словам Бухарбая Парманова, главный весенний праздник символизирует плодородие, дружбу и любовь. Народные гуляния в микрорайоне Асар продлятся до позднего вечера.

Бухарбай Парманов, аким Абайского района г.Шымкента:

«Дорогие жители и гости Абайского района, шымкентцы, поздравляю вас с этим прекрасным праздником. Наурыз — древний праздник, мы должны ценить традиции и культуру. Пусть Наурыз принесет много радости и счастья.

С первого января Абайский район расширился, к нам из Каратауского района перешли восемь населенных пунктов. В Абайском районе в прошлом году решили много проблем, в населенных пунктах улучшилась инфраструктура. Работу продолжим».

Согласно древним обычаям, народы востока праздновали Наурыз на протяжении целого месяца. Всё это время принято встречать гостей в добром расположении духа и желать друг другу благополучия и процветания. Этой традиции придерживаются и жители юга страны. Отмечать Наурыз шымкентцы будут до конца марта.