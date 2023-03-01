Праздничный март: какие мероприятия ожидают в первый месяц весны

Март обещает быть радостным, солнечным, по-настоящему весенним. И главное – ни одного дня без праздника! Это и наши, казахстанские, и международные, и исторические даты, религиозные, профессиональные, а также юбилеи. Разумеется, у каждого из нас наберется еще пара-другая поводов собраться за круглым столом да и отметить дни рождения, юбилеи своих близких. Самый большой дастархан обещает быть накрытым на Наурыз мейрамы, надо его отметить как следует. Итак, перед вами – календарь на месяц март.

1 марта – Всемирный день гражданской обороны; в Казахстане – День благодарности (отмечается с 2016 года); Всемирный день чтения вслух; День кошек; праздник прихода весны; Всемирный день пива; 160 лет со дня рождения русского поэта и писателя Федора Сологуба; День комплимента; 85 лет – актеру Брониславу Брондукову; 60 лет – певцу Томасу Андерсу.

2 марта – Международный день спички; День рождения компакт-диска; День считания ворон; 85 лет – модельеру Вячеславу Зайцеву.

3 марта – Всемирный день дикой природы; Всемирный день писателя, Международный день охраны здоровья уха и слуха; День ожидания чуда.

4 марта – День рождения микрофона; Всемирный день инженерии.

5 марта – Международный день детского телевидения и радиовещания; День рождения степлера; День выключенных гаджетов.

6 марта – Международный день зубного врача; Всемирный день борьбы с глаукомой; 95 лет – писателю Габриэлю Гарсиа Маркес, автору романов «Сто лет одиночества», «Осень патриарха» и др.

7 марта – День тюльпанов; День прогуливания уроков.

8 марта – Международный женский день; День обретения мощей святой блаженной Матроны Московской; 95 лет со дня рождения Асета Болганбаева, казахского языковеда, доктора филологических наук, автора учебников и словарей; 75 лет – Султанбеку Сугирбаеву, гендиректору ТОО «Туран курылыс», экс-депутату ЮКО маслихата; 65 лет – Нурлыбеку Балгабекову, начальнику налогового управления СЭЗ «Онтустiк» г. Шымкента.

9 марта – Всемирный день диджея; День рождения куклы Барби; Международный день домашних насекомых; День нестандартно мыслящих людей; День шоколадного торта; День выметания скверных мыслей; 80 лет – шахматисту Роберту Фишеру; 68 лет – итальянской актрисе Орнелле Мути; 59 лет – французской актрисе Жюльет Бинош.

10 марта – День стационарного телефона; День диетолога; День резиновых сапог; Международный день крутизны; 65 лет – актрисе Шерон Стоун (снималась в фильме «Основной инстинкт» и др.).

11 марта – 130 лет со дня рождения Шамгали Сарыбаева, казахского языковеда, педагога, одного из основоположников методики преподавания казахского языка. В 1918 году он был членом президиума Южно-Казахстанского Военревкома. Долгие годы собирал образцы казахского, каракалпакского фольклора, обнаружил новые сведения о Жамбыле Жабаеве.

70 лет – певице Ирине Понаровской.

12 марта – Всемирный день сна; Всемирный день против киберцензуры; Всемирный день ананаса; День выметания скверных мыслей (День запрета на уныние); 77 лет – американской актрисе Лайзе Минелли;

13 марта – День соуса тартар (это холодный соус на основе майонеза, приготовленного из сваренного вкрутую желтка и зеленого лука); День собак-ветеранов; День заглядывания в замочные скважины; 135 лет со дня рождения педагога и писателя Антона Семеновича Макаренко (1888-1939 гг.); 110 лет со дня рождения поэта и драматурга Сергея Владимировича Михалкова (1913-2009 гг.), автора гимнов СССР и Российской Федерации; 85 лет со дня рождения Сеилбека Мухамеджаровича Исаева, казахского ученого, языковеда, доктора филологических наук, профессора, ректора КазГосЖенПИ;

73 года – экс-акиму Сарыагашского района Нурлану Сейджапарову; 61 год – Дулату Абишу, президенту ТОО «Айгак Медиа», почетному журналисту Казахстана.

14 марта – День православной книги; Международный день рек; Международный день числа Пи; День мимозы; День безобразно хорошего настроения.

15 марта – Всемирный день защиты прав потребителей; Международный день защиты бельков – детенышей гренландского тюленя; День добрых дел (учрежден в 2007 году в Израиле, значение – проявление человечности и сострадания к людям, нуждающимся в заботе); 65 лет – Айман Мусахожаевой, профессору, ректору Казахской национальной музыкальной академии, народной артистке Казахстана; 61 год – Марату Бисенгалиеву, дирижеру, скрипачу, лауреату ряда международных конкурсов.

16 марта – День цветных карандашей; День «Ты все делаешь правильно!»; 120 лет со дня рождения российской писательницы, переводчика Тамары Григорьевны Габбе (1903-1960 гг.), помните пьесу «Город мастеров, или Сказка о двух горбунах», – это ее творение; 52 года – Ермеку Абасову, президенту ТОО «Хлопкопром», члену совета директоров АО «НК «СПК «Шымкент».

17 марта – День святого Патрика; День бокса муайтай; Всемирный день социальной работы; 115 лет со дня рождения писателя Бориса Полевого (наст. фамилия Кампов) (1908-1981 гг.), автора «Повесть о настоящем человеке»; 85 лет – артисту балета, хореографу Рудольфу Нурееву.

18 марта – День рождения электрической бритвы; 100 лет со дня рождения Ажар Аскарбаевой, которая является автором многочисленных научных трудов по методике преподавания казахского языка, учебников казахского языка для национальной и русской школ и диафильмов по методике преподавания.

19 марта – Международный день клиента; День птицеводства.

20 марта – Международный день счастья; День Земли; День французского языка; Международный день без мяса; 195 лет со дня рождения норвежского поэта, драматурга Генрика Юхан Ибсена (1828-1906 гг.).

21 марта – Наурыз мейрамы; День весеннего равноденствия; Всемирный день поэзии; Международный день кукольника; Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации; Международный день лесов; Неделя музыки для детей и юношества.

22 марта – Наурыз мейрамы; Всемирный день водных ресурсов; День Балтийского моря; Международный день таксиста; 100 лет актеру-миму Марселю Марсо; 75 лет – Эндрю Ллойду Уэбберу, композитору, автору оперы «Иисус Христос – суперзвезда» и др.

23 марта – Наурыз мейрамы; Всемирный метеорологический день; в 1876 году русским инженером Павлом Яблочковым была запатентована электрическая лампочка; День щенков, праздник мужской солидарности.

24 марта – Всемирный день борьбы с туберкулезом; Международный день права на установление истины в отношении грубых нарушений прав человека и достоинства жертв; Международный день борьбы с депрессией; День рождения куриного окорочка; День пробуждения медведя; неделя детской и юношеской книги (24-30 марта). Традиционно «книжкина неделя» проводится каждый год в дни весенних школьных каникул.

25 марта – Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли; Международный день солидарности с сотрудниками, содержащимися под стражей и пропавшими без вести; на экраны вышел фильм Василия Шукшина «Калина красная» (1974 год); День рождения почтовой открытки.

26 марта – Фиолетовый день (День больных эпилепсией); День шпината; День собственного праздника; День нуги; 75 лет – певцу Стивену Тайлеру, лид-вокалисту группы Aerosmith.

27 марта – Всемирный день театра; День нефролога; Международный день виски; 60 лет – кинорежиссеру Квентину Тарантино (фильмы «Криминальное чтиво», «Бесславные ублюдки» и др.); 55 лет – актрисе Алике Смеховой.

В этот день в 1968 году, ровно 55 лет назад, погиб первый человек Земли, побывавший в космосе, Юрий Гагарин. Ему было 34 года. Во время тренировочного полета в авиакатастрофе в небе над Владимирской областью вместе с ним в самолете МиГ-15УТИ погиб и 45-летний летчик-инструктор Владимир Серегин.

28 марта – Всемирный день историка; День возрождения балкарского народа; 540 лет – итальянскому живописцу Рафаэлю Санти; День рождения стиральной машины; 155 лет со дня рождения писателя Максима Горького (наст. имя Алексей Максимович Пешков) (1868-1936 гг.).

29 марта – День самопознания; День владельцев малого бизнеса;

55 лет – певцу Владимиру Преснякову младшему.

30 марта – День защиты Земли; вышел фильм Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни» (1970 г.); День ремесленника; День прогулки по парку; День карандаша; 170 лет – живописцу Винсенту Ван Гогу; 72 года со дня рождения Сергея Терещенко, академика, председателя правления фонда «Интеграция», председателя Ассоциации русских, славянских и казачьих организаций Казахстана (1951-2023 гг.).

31 марта – Международный день резервного копирования (День бэкапа); в 1893 году Уиткомб Джадсон изобрел новую застежку, названную «молнией»; праздник разноцветных глаз; в 1909 году заложен пассажирский лайнер «Титаник»; День первого весеннего солнышка; актеру Александру Збруеву – 85 лет, а юмористу Владимиру Винокуру – 75 лет; а также 75 лет – композитору, заслуженному деятелю искусств КазССР Алмасу Серкебаеву, это сын народного артиста СССР

Ермека Серкебаева и брат музыканта, руководителя группы «А-Студио» Байгали Серкебаева.