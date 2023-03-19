Аким Шымкента Мурат Айтенов проголосовал на выборах в 9 утра.

Глава мегаполиса посетил избирательный участок № 231, расположенный в здании Туркестан сарайы и сделал свой выбор.

“ Я как житель Шымкента считаю своим долгом принять участие в выборах, отдать свой голос. Выборы в Мажилис и Маслихаты — это то, что в дальнейшем определяет веутор развития нашей страны и нашего региона”, -сказал аким Шымкента Мурат Айтенов.

К слову, избирательные участки в Шымкенте развернули и в родильном доме, следственном изоляторе, доме престарелых и болтницах, с главной целью — максимально охватить население. Они начали свою работу с 6 часов утра.