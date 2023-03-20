«Всю ночь не спали, до сих пор считаем»: Каирбек Кунанбаев

О том как прошли выборы в Шымкенте, рассказал председатель территориальной избирательной комиссии Каирбек Кунанбаев.

Явка шымкентцев на выборы депутатов Мажилиса и гормаслихата оказалась низкой- всего 45%. Были избирательные участки, где проголосовало всего по 200 человек, и это очень маленький показатель в сравнении с предыдущими выборами, говорит Каирбек Кунанбаев.

«Явка всего 45%, это мало. Обычно у нас явка 56-70% населения. О чем это может говорить? Наверное люди не доверяют депутатам, или я не знаю как это аргументировать, цифры говорят за себя», — говорит Каирбек Кунанбаев.

Голосование завершилось в 20:00, бюллетени считают со вчерашнего вечера.

«Каждый человек получил по 4 бюллетеня, их много, работы много, мы всю ночь не спали, занимались подсчетами. По Мажилису отправили в Астану, результаты будут оглашать там Центральная избирательная комиссия. У нас теперь задача посчитать и понять кто унас проходит в городской маслихат, кого выбрал народ«, — говорит председатель территориальной избирательной комиссии.

На выборах в Шымкенте принимали участие 9 тысяч независимых наблюдателей, 24 наблюдателя из ОБСЕ, 8 из стран СНГ. Работали 330 избирательных участка. Правом голоса обладают 639 663 избирателя, однако на выборы пришли меньше половины из них. Кроме того в целях максимального охвата в мегаполисе развернули избирательные участки в родильных домах, больницах, СИЗО. Голоса рожениц собирали по палатам. Совместными усилиями удалось собрать голоса всего 45% электората. Как сообщили в территориальной избирательной комиссии, бюллетени все еще считают. Результаты будут известны в течение 5 дней.