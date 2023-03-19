В Шымкенте голоса рожениц собирают по палатам

Избирательный участок развернули в родильном доме в микрорайоне Нурсат.

Отдать свои голоса смогли и роженицы. Ответственный врач и медсестра с самого утра ходят по палатам с урной и бюллетенями. Женщины с малышами на руках сделали свой выбор. Говорят, когда есть такие условия, остаться в стороне от выборов непростительно.

“Я отдала голос за партию, которая мне импонирует. В ее составе мой бывший руководитель. Я ему верю. Хочу сказать, что голосовать должны все. От этого и от нашего участия зависит процветание нашей страны”, — говорит жительница Шымкента.

Пока по предварительным данным, здесь в родильном доме на Нурсате изъявили желание проголосовать 70 рожениц, но точное количество избирателей может вырасти. В течение дня поступают женщины и вполне вероятно, что и они отдадут свои голоса.