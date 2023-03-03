Шымкент: Топ самых интересных мероприятий марта

В Шымкенте готовятся к празднованию женского дня и Наурыза. В Управлении туризма рассказали, какие мероприятия ожидают жителей и гостей города в предстоящие 2 недели.

Итак, первой в списке мероприятий значится оперная постановка Домалақ ана. Насладиться творчеством театралов можно 6 и 7 марта в театре оперы и балета. 8 марта на площади Арбат для представительниц женского пола развернут целый островок красоты. По плану ожидается Fashion показ, а после Hair-стилисты, визажисты будут наряжать и приукрашать прекрасных дам. 13 марта на площади возле реки Кошкар ата пройдут традиционные гуляния: музыкальный вечер под открытым небом и уникальный хор 500 бабушек. Жителям и гостям мегаполиса обещают незабываемый вечер музыки и праздника. 14 марта Көрісу күні. Мероприятия в этот день состоятся сразу в нескольких точках города — Арбат, этноауыл, Кенбаба, парк Абая, парк Шамши Калдаякова и на площади Астана. Здесь можно увидеть этнофольклорный концерт и молодежный челлендж. 15 марта Жайлау күні. На площади Арбат и этноауыле состоятся мероприятия: ярмарка цветов и конкурс Мерейлі отбасы. 16 марта Шежіре күні — посвященный нашим традициям и обычаям. На площади Арбат пройдет театрализованное шоу. А 17 марта жителей и гостей города приглашают на OPEN AIR кинопоказы. В парке Абая, комплексе Шымкала, Ледовом дворце и на Арбате будут транслировать исторические фильмы и мультфильмы для всех возрастов. 18 марта День добрых дел, в рамках которого в Дендропарке желающие смогут принять участие в посадке деревьев. 19 марта в сквере перед библиотекой Пушкина пройдет книжная выставка. 20 марта в 5 районах города и на площади Арбат развернут выставку ремесленников. Уникальные произведения ручной работы представят мастера из разных регионов Центральной Азии. 21-22 марта состоится гастрономический фестиваль ДәмДәс tour. 22 марта на ипподроме состоится фестиваль национальной кухни и пройдут соревнования по национальным играм. 23 марта Жоралғы күні — в этноауыле состоится театрализованное представление.

Вот таким насыщенным и праздничным будет март в Шымкенте. Не пропустите.