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На главную Анонс 40 фуд-локаций собрал Street Food Fest в Шымкенте

40 фуд-локаций собрал Street Food Fest в Шымкенте

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Редактор Юлия Машковская
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В Шымкенте прошёл гастрономический фестиваль Street Food Fest, организованный туристическим информационным центром Visit Shymkent.

Мероприятие состоялось на территории комплекса «Этно-аул».

На одной площадке собрались 40 городских фуд-локаций. Гости смогли попробовать горячие блюда, сладости и напитки, а также принять участие в развлекательной программе.

Одним из главных событий фестиваля стало приготовление большого хот-дога с целью установить рекорд Казахстана.

По словам директора Visit Shymkent Заманбека Орынбекова, эта идея стала одной из главных особенностей мероприятия.

Музыкальную программу фестиваля дополнило выступление казахстанской исполнительницы Ziruza.

Организаторы отмечают, что Street Food Fest направлен на развитие культуры уличной еды, поддержку местных предпринимателей и продвижение туристического потенциала Шымкента.

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