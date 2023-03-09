Сколько дней отдыхаем на Наурыз

До главного национального праздника Наурыз осталось чуть меньше 2 недель.

Город захлестнет праздничный бум, тем не менее желающих отправиться в короткое путешествие в близлежащие страны тоже достаточно. Для этого необходимо заранее спланировать выходные дни, а их будет 3: вторник 21 марта, среда 22 марта и четверг 23 марта. Если отпроситься с работы на 1 день — понедельник, можно устроить себе мини-отпуск длиною в 6 дней. Так например, решила сделать Алина Криворогова, жительница Шымкента.

«Наурыз всегда отмечали в городе. В этом году решили съездить в Ташкент всей семьей, всего в 130 км езды. Уезжаем в пятницу вечером 17 марта, дней выходных предостаточно, на понедельник уже отпросились. Вот и проведем время вместе с детьми, устроим им каникулы», — говорит женщина.

А вот Назым Акжапарова говорит, с удовольствием проведет выходные в родном городе- Шымкенте, тем более что для гостей и жителей в эти дни устраивают различные мероприятия.

«Мы решили гулять в Шымкенте, столько активностей проводят из года в год. Пойдем на гастрономический фестиваль, на Кошкар ата сейілі поиграем в национальные игры. Город в дни Наурыза оживает и покидать его не хочется. Может в горы съездим, сейчас планируем вот заранее», — говорит мама пятерых детей.

К слову, в Шымкенте Наурыз намерены праздновать 10 дней подряд. Самое первое мероприятие будет организовано 13 марта на площади возле реки Кошкар ата. Жители и гости мегаполиса смогут побывать на музыкальном вечере под открытым небом. Полную программу гуляний можно посмотреть тут.