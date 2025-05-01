График работы шымкентских ЦОНов и СпецЦОНов в праздничные дни мая

Госкорпорация «Правительство для граждан» по городу Шымкент сообщает о графике работы Центров обслуживания населения и специализированных Центров обслуживания населения города в дополнительные дни отдыха в мае.

Нерабочими днями в ЦОНах и спецЦОНах будут 1, 7 и 9 мая.

В субботу, 3 и 10 мая, дежурные ЦОНы города будут обслуживать граждан до 13:00 по следующим адресам: микрорайон Нуртас, ул. Жас Талап, 168/1 и по улице Байтерекова, 89. В дежурном спецЦОНе по адресу: 196 квартал, 381/1 прием заявлений будет осуществляться до 12:00, выдача документов – до 13:00.