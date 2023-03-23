Свыше 50 тысяч гостей собрал праздник весны и единства в Шымкенте.

В этноауле Шымкента Наурыз отмечают третий день подряд.

В празднике принимают участие гости из 19 регионов Казахстана. Здесь установлены 173 юрты, в каждой — историческая сокровищница казахов, духовное наследие предков.

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Кокпар, Байга, стрельба из лука, борьба, соревнования Акынов, кюйши, жырау, танцоров, выставка национальных костюмов и дегустация национальных блюд – это не только демонстрация культуры и быта казахского народа, но и возможность поучаствовать в конкурсах.

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Общий призовой фонд масштабного этнокультурного фестиваля – 100 миллионов тенге.

Увидеть, как отмечают Наурыз в Казахстане и принять участие в великих казахских играх в Шымкент приехали туристы из разных стран мира, ближнего и дальнего зарубежья: Узбекистана, Кыргызстана, Монголии, Азербайджана, Польши, Саудовской Аравии, Турции и Австралии:

«Мы приехали в Шымкент из Саудовской Аравии 3 дня назад, участвуем в соревнованиях. Мы восхищаемся праздником, масштабные, захватывающие игры. Мечтаем снова побывать у вас!»;

«Я приехал из Турции. В Казахстане я второй раз. Был в Алматы, а здесь — в Шымкенте- впервые. У вас живут замечательные люди, хочу отметить отличную организацию игр. Соревнования довольно зрелищные, местами даже опасные, к счастью, все обходится без инцидентов»;

«Я приехал из Польши, счастлив побывать в Казахстане и поучаствовать в Великих играх кочевников. У вас большой, красивый ипподром. В Польше тоже проходят разные соревнования, связанные со скачками на лошадях, но такое я вижу впервые»;

«Это мой первый визит в Шымкент, приехал я из Австралии. Я поражён масштабом этнофестиваля, люди здесь очень гостеприимные, отличные костюмы, танцы. Мне было приятно сидеть за столом с местными жителями, пробовать вместе национальную еду. Шымкент – большой, солнечный и добрый город».

В финале яркого зрелища — игры аударыспак. Абсолютным победителем в весовой категории 90 килограммов становится участник из Туркестана. Борьбой спортсмен занимается 10 лет. 9-кратный чемпион Казахстана посвящает победу народу большой, гостеприимной страны:

«Я одержал победу благодаря упорным тренировкам.

Много лет я занимался этим видом спорта, и смог достичь таких результатов –упорный труд непременно приводит к победе!

Поздравляю с праздником Наурыз. Посвящаю победу всем казахстанцам!».

А это гости из Абайской области. В Шымкент они символично привезли рукописи и ранние сборники Абая Кунанбаева.

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Актер в образе великого поэта, просветителя и философа, основоположника новой казахской национальной литературы поздравляет казахстанцев с весенним праздником.

Размах праздника на новом ипподроме Шымкента отмечают министр Культуры и спорта Республики Казахстана Асхат Оралов и аким Шымкента Мурат Айтенов.

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«Я праздную Наурыз в Шымкенте, и этому очень рад. Спасибо Вам за теплый приём. Наурыз – это месяц единения, дружбы и добра, для нас это начало года. Наурыз в южных регионах, особенно в Шымкенте, празднуют масштабно. С праздником Вас!», — говорит министр культуры и спорта Республики Казахстан.

«Поздравляю Вас с великим праздником Наурыз. В этом году мы отмечаем Наурыз — грандиозно. В эти весенние дни мы открыли огромный и удобный ипподром. Поздравляю Вас с праздником!», — отметил аким Шымкента Мурат Айтенов.

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В Казахстане впервые проводят этнофестиваль такого масштаба. За 3 дня — поддержать участников «Великих казахских игр» и насладиться вкуснейшими блюдами в юртах — приехали свыше пятидесяти тысяч человек.

Главная цель Great qazaq games – сохранить и передать национальные обычаи, объединить жителей разных регионов страны, ближнего и дальнего зарубежья, а главное, создать настоящий праздник весны, обновления, мира и благополучия!