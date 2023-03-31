В Шымкенте установят 250 новых остановок

Внешним видом остановочных павильонов Шымкента займутся в этом году. На улицах города планируют обновить 250 остановок, передает OTYRAR.

Об этом рассказали в городском Управлении автомобильных дорог и пассажирского транспорта. Остановочные павильоны будут современные, обновленного дизайна с антивандальным остеклением.

«Конечно главная цель — это делается для комфорта наших горожан. Есть места, где вместо остановочных павильонов установлены знаки, есть места, где остановки уже устарели. В целом планируем 250 остановок установить, где-то замена, где-то установка. Работы начнем в ближайшее время. Сейчас управление госзакупок объявило конкурс, как определится подрядчик, приступим к работам», — сообщил Мухтар Коканбаев, руководитель управления автомобильных дорог и пассажирского транспорта.

К слову, остановочные павильоны это не просто точки ожидания. Зачастую именно они помогают укрыться от дождя и сильного ветра, говорят жители города.

«Это очень хорошая новость. В нашем районе, например, нет полноценной остановки и в дождь промокаем насквозь вместе с детьми. В центре конечно я видела хорошие остановки, там можно укрыться от непогоды, переждать время», — говорит Галина, жительница Шымкента.

В профильном ведомстве призывают горожан бережно относиться к имуществу города. Не раз были зафиксированы случаи, когда местные жители сами же громили новые остановки.

«Был такой случай, мужчина пришел, хотел разбить стекло, не получилось у него, так как стекло антивандальное. Он не поленился, пошел домой, принес молоток и разбил вдребезги. Уважаемые жители, это все делается для вас. Давайте любить город и бережно относиться к общему имуществу», — призывает руководитель профильного ведомства.

К слову, 250 новых остановок планируется установить на всей территории города до конца 2023 года.