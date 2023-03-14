В Шымкенте зацвел урюк и миндаль

В Шымкент пришла настоящая весна. В городе зацвели урюк и миндаль. Горожане с удовольствием делятся фотографиями цветущих деревьев.

По словам специалистов весна в этом году пришла в Шымкент вовремя. Температура установилась теплая от +20 градусов и выше.

Распустились и веточки шафрана а также первые яркие тюльпаны. В этом году их в Шымкенте — миллион. Уже через несколько недель город будет окутан ароматом тюльпанов а разноцветные поляны символа города будут радовать глаз.

«В настоящее время среди фруктовых деревьев цветет урюк, миндаль. В целом в этом году погода стабильная. Поэтому плоды ожидаются хорошие», — говорит Бибижамал Маликнаучный сотрудник дендрологического парка г. Шымкента.