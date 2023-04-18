70 дорог асфальтируют в Каратауском районе

В этом году, в ряде микрорайонах города планируют постелить асфальт, передает OTYRAR.

Дорогу проложат в микрорайонах «Туран», «Кайтпас», «Достык». Также работы запланированы в жилых массивах «Тассай» и «Сайрам», а также в дачном массиве «Бозарык». Об этом сообщила пресс-служба акимата Шымкента.

Сообщили в акимате и том, что щебнем покроют микрорайон «Нуртас», «Мирас» «Мартобе» и «Таскен».На 24 улицах установят фонари.

Всем безымянным улицам, а также улицам, которым лишь в народе дали названия дадут исторические имена.