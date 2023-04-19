«Акиматовские» подозреваются во взятке в 60 млн тенге

Не так давно в социальные сети просочилась информация о задержании акима Енбекшинского района Досбола Есилбека. Это сообщение сразу же опровергли в акимате.

Зато, буквально вчера ночью Антикор выдал официальную информацию. Задержали не акима, а его заместителя и главного специалиста. Их подозревают в коррупции в особо крупном размере. Имена в интересах следствия разглашать не стали. Зато рассказали, какую сумму якобы получил чиновник.

«Они подозреваются в получении в группе лиц по предварительному сговору взятки в размере 60 млн тенге от предпринимателя за покровительство при исполнении договора государственных закупках по благоустройству мегаполиса», — сообщил Даурен Ергарин, руководитель Департамента по противодействию коррупции по г. Шымкент.

Чтобы выяснить кто именно из 3 заместителей Досбола Есилбека попался на взятке, мы связались с сотрудниками Енбекшинского акимата. Как оказалось, задержали Ерика Тленшина.

В структуру районного акимата он пришел еще в далеком 2013 году. немного позже первого зама Досалы Амангельдиева. До этого Тленшин много лет проработал в Управлении по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий ЮКО.

Сейчас же Ерик Тленшин и главный специалист, имя которого неизвестно, находятся под арестом, предварительно на 2 месяца. Ведется досудебное расследование.