«Боюсь потерять обеих»: шымкентский Султан Сулейман о двух женах

Необычная семья из Шымкента произвела фурор в социальных сетях.

На кадрах — вечерняя трапеза, мужчина в центре, по обе стороны молодые девушки, одна наливает напиток мужу, другая — чай. Эти кадры, не впервые попавшие в интернет, породили много вопросов, и если одни принимают картину за чистую монету, другие уверены, это просто «хайп».

В поисках правды мы решили поговорить с Ержаном лично, правда такому повороту событий многоженец явно был не рад. Сначала он просил удалить видео, затем дал согласие, но с условием, что далее разговор будет идти без камер и диктофонов. Дело в том, что многие СМИ «воруют» его видео и выдают ложную информацию.

«Ко мне приезжали с Астаны и Алматы, даже обещали 10 миллионов, машину, но я никому не давал интервью и не буду. Мне этого не надо, я боюсь потерять обеих, хочу жить спокойной семейной жизнью», — говорит Ержан.

Ержан Мырза (прим. ред. фамилия парня) рассказал, что большую часть своей жизни посвятил цирковому искусству, он артист шымкентского цирка. За свои без малых 27 лет парень успел поработать в нескольких странах. С особой теплотой и гордостью он вспоминает поездку в Китай. Именно там в цирке Поднебесной ему удалось отточить навыки и теперь практически любые трюки для него легко выполнимы. Карьера парня набирает обороты, а вот семейная жизнь, с позволения руки журналистов и блогеров, поставлена под угрозу, говорит Ержан.

Дело в том, что Ержан не так давно создал семью, и не с одной, а сразу с двумя девушками. И хотя многоженство официально под запретом, такое все же практикуется в некоторых регионах. Отвечать на вопросы по поводу семьи Ержан не стал. Говорит, что в последнее время его активно атакуют журналисты, а это всегда влечет за собой негативные последствия, и самое главное не лучшим образом сказываются на отношениях с родней девушек.

«Да, это правда, мы живем вместе с моими родителями. Я полюбил своих жен всем сердцем, привязался. Встречался с одной примерно год, с другой 4 месяца. Оставьте пожалуйста нас в покое. Я хочу сохранить свою семью», — говорит Ержан.

Далее беседа продолжилась с лучшим другом Ержана. Они с Бекболом вместе со школьной скамьи, учились в общеобразовательной школе №59 в Шымкенте.

— Бекбол, вы говорите у вас есть супруга. Вы общаетесь семьями? Ваша супруга дружит с женами Ержана?

-Да, конечно, сначала она не верила, но я повел ее в гости, они познакомились, общаются теперь. Вы поймите, у них хорошая семья, живут в согласии, каких то разногласий я не слышал. Столько всего было опубликовано в инстаграмме, столько СМИ поливали их грязью, но это же их жизнь, их решение. И если их устраивает, то может нужно оставить их в покое и заняться своей жизнью? Знаете даже есть девушки, которые пишут им, мол возьми меня третьей женой.

— Я согласна, чужая семья потемки, и все же, раз это вылилось в сеть, людям интересно, как его супруги ладят между собой?

— Девушки между собой хорошо общаются. Они сейчас общаются, общие темы появились, вместе фильмы смотрят, вместе занимаются домашними делами. Одна из них ровесница Ержана 1996 года, другая 2004 года. Обе разные, но вот они решают как то все сообща. Сейчас все уже привыкли к друг-другу.

— А родители девушки?

— Вы же понимаете, что это нетипичный случай. Конечно вначале они были против. Особенно после волны буллинга в соцсетях. Даже было такое, что приезжали и забрали дочь, чего только не было. Все родители в итоге приняли выбор своих же детей.

Сам Ержан иногда делится фотографиями семьи в социальных сетях и в шутку называет себя султаном Сулейманом. Сейчас его самая главная задача — сохранить уют и единство семьи. Ка оказалось, Ержану было с кого брать пример. Его родной дедушка имел трех жен, но жили они раздельно. Ержан же планирует своим примером показать, как можно создать идиллию в семье, и при этом уважать своих родителей.

Его спутницы жизни переступили порог нового дома 19 марта. Брак зарегистрировали по мусульманским традициям, правда от ЗАГСА никто не отказывается. В ближайшем будущем семья намерена узаконить отношения, с кем именно, пока неизвестно. Ержан оставил этот вопрос на усмотрение любимых.

Некоторые фото и видео были взяты с личной страницы Ержана в Instagram.