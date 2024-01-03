Почему казахстанки соглашаются быть второй женой?

Пойду замуж второй женой. Такие объявления не редкость на сайтах знакомств и брачных агентств.

Казахстанки все чаще соглашаются на роль третьего колеса в паре. По словам специалистов, зачастую такие девушки ищут легкую жизнь и обеспеченного мужчину. Некоторые из них в разводе или вдовы с детьми, которые отчаялись найти партнера. Психологи уверены, позиция третьей в браке может обернуться проблемами с ментальным здоровьем.

«Достаточно ли мужчина будет уделять внимания обеим женщинам. Достаточно ли мужчина будет уделять внимание детям. В длительной перспективе мы получаем очень плохую ситуацию детей, которые будут иметь дополнительные комплексы, которые будут недостаточно хорошо сформированы психологически, психически», — говорит Герман Владимиров, психолог.

При этом в нашей стране и традиционные браки нередко распадаются, не говоря о том как часто мужчины бросают вторых жен. В таком случае, женщина будет юридически незащищенной.

«Происходят такие браки из-за материальной какой-то неблагонадежности в семье, она хочет уйти и готова быть второй супругой. Еесли отец записал детей на свою фамилию, то они смогут претендовать в случае развода или его смерти на наследство и тд. Если брак не оформлен и дети не записаны на него- женщина остается ни с чем», — говорит Гульнар Умарова, общественница.

Большинство казахстанок выступают против двоеженства, некоторые относятся к этому нейтрально, но говорят своих дочерей второй женой бы не отдали.

Масштабы проблемы увидеть сложно, ведь по закону многоженство запрещено, такие браки чаще всего заключают по мусульманским обычаям, без регистрации. Или же женщина живет в статусе любовницы, без каких либо прав и обязанностей со стороны мужчины.