ФК «Ордабасы» выиграл матч против костанайского «Тобыла»

На стадионе имени Кажымукана шымкентский «Ордабасы» одержал победу над костанайским «Тобылом» со счетом 4:1, передает OTYRAR.

Открыл 6-тур чемпионата первым голом «Ордабасы», после чего команда Костаная уровняла счет 1:1. Сергей Малый, который отличился на прошлой игре, стал автором еще одного гола для Шымкента.

Точку на матче поставил Всеволод Садовский, который победоносно забил гол в ворота «Тобола». Две команды шли наравне на протяжении всего турнира.

Сейчас «Ордабасы» находится на 13 месте в таблице турнира чемпионата Казахстана.