Геопортал Шымкента будет запущен в мае

Геоинформационная система города Шымкент будет полностью запущена в мае текущего года.

Проект, реализуемый в рамках государственной программы «Цифровой Казахстан», позволит моментально получить информацию об объектах, инфраструктуре города, о земельных участках.

Теперь каждый гражданин может получить необходимую информацию, посетив геопортал из любого места.

Шымкентское городское управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений поделилось приятной новостью.

В соответствии с государственной программой «Цифровой Казахстан » завершается работа по разрабатке геоинформационной системы нашего города. Геопортал будет полностью введен в эксплуатацию в мае. Несмотря на то, что геоинформационная система полностью не завершена, в настоящее время управление имеет возможность принимать обращения горожан по нескольким государственным услугам»,-говорит Нурбол Жунисбеков.

Нурбол Жунисбеков, Врио руководителя управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Шымкента:

«Да мы сейчас принимаем заявки. Очень удобно. И к нам не нужно приходить… Можно заявления, свои пожелания, замечания и вопросы отправить по геоинформационной системе. Геопортал показывает детальную планировку, где проходит водопровод, сеть электроснабжения, газопровод, какие сооружения находятся рядом с интересующим объектом».

Кроме этого, в рамках национального проекта «Сильные регионы – драйвер развития страны» утвержден план ввода жилья в эксплуатацию с целью увеличения общей площади жилья.Контроль за его исполнением возложено на управление.

Нурбол Жунисбеков, Врио руководителя управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Шымкента:

«Ввод жилья планируется увеличить за счет многоэтажных жилых домов, расположенных в микрорайонах ШымСити, Туран, административно-делового центра, Бозарык, расположенных в северо-восточной части города в соответствии с проектами детальной планировки территорий».

В рамках реализации концепции «Слышащего государства» ни одно обращение не останется без внимания заверили в управлении. Благодаря информационным системам Е-«Өтініш» на все вопросы, связанные с архитектурой, градостроительством и земельными отношениями, ответы своевременно направляется заявителю,- уверяют специалисты.