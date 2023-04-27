Компания «Саутс-ойл» празднует 20 юбилей

В честь 20-летия компания «Саутс-ойл» провела в Шымкенте научно-практическая конференцию.

Её посвятили поиску, разведке и освоению нефтяных и газовых месторождений. В мероприятии приняли участие специалисты отрасли из Шымкентской, Туркестанской и Кызылординской областей и гости из регионов.

Компания «Саутс-Ойл» является одним из развивающихся производств, добившихся больших успехов на рынке нефтегазовой промышленности. Одна из основных сфер бизнеса компании — проект в Кызылординской области — комплекс разведки и добычи углеводородного сырья. Компания одна из первых начала добычу сланцевой нефти.

Компания «Саутс-ойл» имеет 10 крупных инвестиционных проектов, реализуемых в рамках государственной программы индустриализации. Это предприятия, охватывающие различные отрасли-обрабатывающую промышленность, горнодобывающую промышленность, энергетику, услуги, образование, медицину и другие.

Мурат Айтенов, аким города Шымкент:

«Компания за эти годы реализовала множество социальных проектов. Хочу отметить реализуемый в Шымкенте один из социальных проектов. многопрофильная больница. Строятся школы, спортвные объекты. Пользуясь случаем хочу поздравить коллектив Саутс-ойл с 20 летием. За это время сделано не мало. В целях развития города, региона в целом страны привлечены не малые инвестиции, реализованы социальные проекты. Хочу пожелать компании процветания и дальнейшего развития на благо Казахстана».

Компания всегда уделяет особое внимание социальной сфере регионов. Ведется работа по строительству и оснащению образовательных учреждений, строительству и реконструкции спортивных и культурно-массовых объектов. В честь 20-летия компания «Саутс-Ойл» создала общественный благотворительный фонд для поддержки подрастающего молодого поколения.