Более 300 голов овец погибли после приема сомнительных лекарств

На грани разорения оказался фермер Самат Кадыров. Больше трёхсот баранов погибли за сутки.

Сначала у животных началась диарея. Самат посоветовался с продавцом ветаптеки и купил лекарство. После его применения, начался массовый падёж.

Самат Кадыров, фермер:

«Фармацевт сказал, что порошок обойдется мне дешевле. Он сказал, что мне нужно развести препарат на 10 литров воды и давать по 5-10 граммов животным. Я так и сделал. Подумал, что все хорошо, но нет. После 10 часов вечера начался кошмар. 320 баранов погибли. Падёж не прекращается!».

Предварительные убытки фермер оценил в миллион тенге. После инцидента он обратился и в полицию, и к ветеринарам. Однако, пока никто из них не спешит на помощь, говорит сельчанин.

Самат Кадыров, фермер:

«Все говорят, что это лекарство для свиней и цыплят, а овцы погибли от двойной дозы. Нам сказали, что заберут туши на экспертизу. Но, у нас до сих пор нет никаких доказательств и экспертизы, что животные погибли именно из-за этого препарата».

В ветеринарной аптеке инцидент не комментируют. А специалисты, исследовавшие туши животных в лаборатории, говорят, что фермер должен был изначально обратиться к ветеринару и только потом преобретать препараты.

Алмет Оразбеков, заместитель начальника ветеринарной службы Туркестанской области:

«Фермер может отправить на исследования этот препарат в независимую лабораторию за свой счет. Мы со своей стороны отправили на экспертизу. Результат будет через 9 дней».

Свои права Самат Кадыров теперь намерен отстаивать в суде.