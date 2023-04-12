Первый раз в первый класс. Пошагово о том, как записать ребенка в школу

1 апреля в Казахстане начался прием документов для зачисления первоклашек. О том как это сделать правильно и что делать, если вашего ребенка отказываются брать в ту или иную школу, читайте далее.

Узнав о приеме документов в первый класс, многодетная мама решила не медлить. Взяв младшего сына за руку, они отправились в школу, подавать документы.

Саера Омарова, мама дошкольника

«Это мой четвертый ребенок, мы с радостью ждем этого момента. С 1 апреля нам сказали уже можно подавать документы. Сказали, чтобы ребенок умел читать, писать, считать из-за этого мы ходим в подготовительный класс, чтобы у нас была база, конечно стараемся, чтобы попали в лицейский класс».

Для удобства родителей документы можно подать как в традиционном бумажном формате, так и через портал «Электронного правительства». Для приема детей в первый класс необходимы:

— заявление от родителей

— копия свидетельства о рождении ребенка

— справка о состоянии здоровья

— две фотографии 3 см на 4 см

— заключение «психолого-педагогического совета» при наличии детей с особыми образовательными потребностями.

Естай Жакаев, начальник учебного отдела управления образования г.Шымкента

«Дети принимаются с 6 лет на основании заявления родителей или законного представителя. Приём заявлений осуществляется с понедельника по пятницу за исключением выходных и праздничных дней. Детей также можно оформить не только в школу по-своему участку, но и в любую другую государственную школу при наличии свободных мест в Шымкенте 25 школ работают в 3 смены».

Подача заявок в 1 класс продлится до конца июля. В этом году 27 тысяч маленьких шымкентцев сядут за парты. В случае отказа в приёме детей в учебное заведение, родители или законные представители дошколят, могут обратиться в управление образования Шымкента.