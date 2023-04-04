Пропавшую девочку нашли мертвой: Какие уроки следует извлечь для себя

Итак, тем, кто не слышал об этом горестном происшествии, вот вкратце его сюжет. 25 марта, это была суббота, в полицию Туркестана обратилась местная жительница, сообщившая, что в этот день около 17:00 часов ее дочь Инжу Ескермес ушла из дома поиграть и не вернулась. Заявление сразу же зарегистрировали в полиции, по поручению начальника ДП Туркестанской области весь личный состав был ориентирован на поиски пропавшей девочки.

Инжу искали несколько дней. К поискам пятиклассницы к полицейским присоединились горожане, волонтеры и представители учебных заведений. Стражи порядка подтянули весь возможный арсенал – служебных собак, дроны.

Спустя три дня (эх, почему не раньше?) полицейские проанализировали видео с камер Центра оперативного управления.

И вот только тогда выяснилось, что Инжу играла во дворе, а потом ушла по дороге с подружкой или, скажем так, с соседской девочкой. Полицейские поговорили с ней, выяснилось, что они с Инжу пошли к каналу. По словам девочки, Инжу захотела потрогать воду, она начала спускаться, случайно упала и выбраться уже не смогла. Об этом сообщили в департаменте полиции Туркестанской области.

«Мы сюда подошли. Она присела вот сюда, на край. Поскользнулась и упала. Я быстро убежала», – рассказала 12-летняя подруга пропавшей через четыре дня после происшествия. Девочка призналась, что не сообщила сразу о случившемся, потому что очень испугалась.

После этого известия полиция составила новый план поисков и вызвала представителей МЧС. С помощью спасателей 30 марта в 10:10 утра после пяти дней поисков тело девочки было найдено в канале, в 11 км от того места, где она упала. Горестная, трагичная, но все же определенность.

Только на последнем этапе в поисково-спасательных работах были задействованы 112 сотрудников, квадрокоптер, 7 единиц техники и 5 водолазов, два плавсредства, единица техники ДЧС Туркестанской области, 20 человек, четыре единицы техники департамента полиции, два сотрудника, единица техники местных исполнительных органов.

А если бы соседская девочка сразу позвала на помощь взрослых, подняла шум, крикнула о спасении подруги? Кто знает, нам это не ведомо, может, Инжу спасли бы? Было упущено время, впустую потрачено столько сил и средств.

«Если бы, если бы…» Четыре дня молчать, быть может, она и дальше молчала, если бы не видео с камер… Оправдание лишь в том, что это тоже ребенок. Он испытал шок, испуг. И ему с этим жить дальше… Опять же, кто знает, если бы девочка стала спасать Инжу, то трупов было бы два…

Нам сейчас важнее подумать над тем, какие выводы стоит из этого сделать. Очевидно, что надо учить наших детей навыкам выживания, спасения, оказания помощи попавшим в беду.

В нашей жизни возможно всякое – от пожаров, потопов, ураганов, смерчей, тайфунов, ДТП до землетрясений. Непредвиденных случаев множество. Но хотя бы к самым возможным из них надо подготовить детей и подростков. Чтобы они не растерялись в ответственный, судьбоносный момент.

Первое – надо поддерживать доверительные отношения с ребенком. Пусть он знает, что в вашем (мамином, папином, тетином, бабушкином и так далее лице) он может получить поддержку, понимание. Я с мужем своим дочерям еще в детстве внушала: случилось что, накосячили – скажите нам об этом. Да, сначала поругаем, может, и всыпем, но проблему будем решать вместе.

Второе – проигрывайте с детьми возможные критические ситуации, сценарии. Например, прохожему или дома кому-то из старших стало плохо. Явно необходима медицинская помощь. Значит, бери телефон и набирай 103 или 112.

Или, например, ребенок, пусть незнакомый, упал в яму, канализационный колодец, кричит (или не кричит) о помощи. Сразу вызывай спасателей, набирай номер 112.

Научите ребенка, лучше проигрывайте этот сюжет с ним – разговор с диспетчером службы спасения, полицейским или оператором скорой помощи. Научите ребенка четко представляться: называть имя, фамилию, адрес. Потом научите коротко, но по существу сообщать оператору о случившемся. Называть адрес – улицу, номер дома, квартиры или ориентир.

Проигрывайте разные сюжеты, повторяйте их в том или ином варианте, обращайте на них внимание. Допустим, вы идете с ребенком в магазин, а мимо проезжает машина скорой помощи. Кого она везет? Как вызвали врачей? По какому номеру вызвать специалистов этой службы? Задавайте эти вопросы ребенку. Пусть соображает, запоминает. Или полицейское авто промчалось. Вопрос: куда они могут ехать? По какому номеру к ним звонить? В каких случаях? И делайте это как минимум раз в неделю. Закрепляйте навыки.

А заодно учите детей говорить: «Нет!» незнакомцам. Пусть они не ведутся на уговоры «посмотреть котенка, щеночка, птичку». Пусть остерегаются незнакомцев, пусть не стесняются кричать, просить о помощи. Пусть наизусть знают номера ваших телефонов – ведь сотовый телефон у них могут украсть, отобрать.

И еще. Не за горами лето. Учите детей плавать. Возможно, именно этого навыка не хватило нашей бедной девочке Инжу… Меня цепляет еще одно. Имя Инжу переводится, как «жемчуг»… Жемчуг находят в воде…

Главное – не бездействуйте. И сами не будьте равнодушными. Храни наших детей Всевышний.

Фарида ШАРАФУТДИНОВА