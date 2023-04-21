Самый красивый двор выбрали в Шымкенте

В Шымкенте наградили победителей конкурса «Мой цветочный двор». Церемония награждения прошла в центральном парке города, передает OTYRAR.

Двор Натальи Фроловой судьи признали одним из лучших. Сегодня женщине вручили сертификат на один миллион тенге. Облагораживать территорию женщина начала 6 лет назад. Начала со своего полисадника, затем посадила тюльпаны во всем дворе, покрасила бордюры, благоустроила клумбы. Говорит, занимается этим от души. Между тем тюльпаны в городе уже отцвели, а во дворе у Натальи они еще цветут.

«Я выходила в центр города видела много цветов и мечтала чтобы у нас во дворе было так. И начала расчищать участок, покупать землю, таскать камни. Работа до пота, но результат того стоил. В данное время я очень довольна результатом своего труда, все покрашено, отремонтировано, дети имеют возможность сидеть на чистой лавочке», — говорит Наталья Фролова победительница конкурса.

В конкурсе принимали участие 91 шымкентский двор. Участники должны были представить на суд жюри свои дворовые участки.

«Сегодняшнее мероприятие направлено на развитие, чистоту города. Для того чтобы жители больше любили свой родной край, свои дворы. И чтобы развивалась культура дворов. Чтобы дворы украшали, озеленяли. Город Шымкент город сад, был, и по поручению акима было задание вернуть этот статус», — говорит Азамат Калкабаев, руководитель управления туризма и внешних связей г.Шымкента.

В состав жюри вошли флористы, ландшафтные дизайнеры и другие специалисты, которые своим критичным взглядом оценивали дворы конкурсантов по нескольким критериям. Двор должен быть зеленым, красивым и в нем обязательно должны быть высажены тюльпаны.

Всего члены жюри выбрали 31 лучший двор. 9 из них заняли первое место и получили по одному миллиону тенге. Обладатели вторых мест получили сертификаты на сумму 500 тысяч тенге. За третье место присудили по 350 тысяч тенге. Денежные призы раздали и за приз зрительских симпатий.

Для зрителей также подготовили концертную программу. На сцене выступили танцевальные и музыкальные группы.

Первые места в конкурсе заняли: двор 25а по улице Рашидова, второй дом по улице Суворова, восьмой дом по улице Бейбитшилик, двор по улице Елшибек батыра, 212 дом в микрорайоне Нурсат, 10 и 4 дома в микрорайоне Асар, 18 дом по улице Момышулы и 20 по улице Республика. Конкурс «Мой цветочный двор» планируют сделать ежегодным.