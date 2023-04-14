“Топливный” митинг на юге Казахстана оказался фейком

В Департаменте полиции Туркестанской области прокомментировали сообщения о якобы произошедшем митинге на АЗС Казмунайгаза.

Подобные видеозаписи стали распространяться в социальных сетях. Все они подписаны, мол, люди вышли на митинг из-за повышения цен на ГСМ. Действия происходят возле заправки Казмунайгаза на трассе Западная Европа- Западный Китай. На место выехали сотрудники Департамента полиции и как оказалось, на месте проходили автогонки.

«При выезде компетентными органами Сайрамского района 13.04.2023 г., около 04.30 часов ночи на место происшествия, полицейскими установлено, что сведения оказались ложными. То есть, 12.04.2023 г. на дороге были организованы автогонки, которые пресекли прибывшие полицейские, а участников отправили по домам», прокомментировали инцидент в ДП Туркестанской области.

Теперь полицейские разыскивают распротранителей ложной информации и напоминают, что подобные действия влекут за собой привлечение к строгой ответственности.