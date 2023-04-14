Распространителей ложной информации о митинге нашли полицейские

Теперь двум сельчанам грозит до 7 лет лишения свободы.

Полицейские нашли авторов фейковой информацию о митинге в Туркестанской области, где говорилось, что сотни людей вышли на улицу из-за подорожания топлива, передает корреспондент OTYRAR.

Ими оказались двое жителей Сайрамского района. На кадрах, которые распространились в социальных сетях — большое скопление людей возле автозаправки. Автор видеоролика уверяет, что люди собрались на трассе Шымкент-Самара. Как выяснилось, там устроили не митинг, а незаконные автогонки. На распространителей ложной информации завели уголовное дело. Проводится досудебное расследование.

Гульнар Абдужаппарова, пресс-секретарь ДП Туркестанской области:

«Полицейские установили двух жителей Сайрамского района, запустивших ложную информацию о якобы митинге на автотрассе Западный Китай — Западная Европа в Туркестанской области к видео с места проведения незаконных автогонок. Проводится досудебное расследование по статье 274 «распространение заведомо ложной информации». Все обстоятельства выясняются».

Если вину авторов ролика докажут, им грозит до 7 лет тюрьмы.