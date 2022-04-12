В Шымкенте задержали мужчину, спонсировавшего январские беспорядки

Подробности январских беспорядков озвучили в генпрокуратуре.

В Шымкенте задержали мужчину, которого подозревают в финансировании январских беспорядков. Как рассказали в генпрокуратуре, задержанный поставлял арматуру, камни и коктейли молотова для разъяренной толпы. Их, участники беспорядков применяли при нападении на акимат и департамент полиции.

«Также выявлено 52 участника массовых беспорядков на площади в городе Шымкент. 123 провокатора удалось выявить по видеозаписям», — говорит Санжар Адилов, начальник Следственного департамента Министерства внутренних дел РК.

Кроме того, спецпрокуроры задержали 10 жителей Алматинской области, а в Жамбылской области под стражей находятся 5 организаторов, 11 провокаторов и 140 активных участников массовых беспорядков. Всего, по данным генпрокуратуры, в январских беспорядках участвовали 12 организованных преступных групп.

«Арестованы 23 члена ОПГ, в том числе 4 преступных авторитета. В списке подозреваемых 547 человек, 269 из них находятся под арестом», — говорит Санжар Адилов, начальник Следственного департамента Министерства внутренних дел РК.

На сегодня в производстве следователей находятся 1090 уголовных дел. Полицейским удалось обнаружить и изъять 1 430 единиц оружия — среди которых 9 гранатометов и больше 35 тыс. боеприпасов.

«29 марта по подозрению в совершении нападения на здание Департамента полиции Жамбылской области задержан житель Тараза, который в ночь на 6 января похитил со склада административного здания 4 пистолета ПМ с магазинами, 120 патронов калибра 7,62 и 11 охотничьих патронов 12-го калибра. Похищенное оружие изъято из схрона, оборудованного во дворе частного дома по месту жительства подозреваемого», — говорит Елдос Килымжанов.

Генеральная прокуратура проводит расследование в отношении руководителей департаментов КНБ и полиции в ряде регионах по делам о январских беспорядках

«Задержан экс-заместитель начальника ДП Жамбылской области. Он отвечал за хранение служебного оружия и допустил расхищение части арсенала. В результате на руках у преступников оказалось 610 единиц оружия, в том числе автоматы, пистолеты и гранатомёты. В настоящее время найдено всего лишь 206 единиц оружия. Оставшаяся часть у преступников. Также задержан начальник ЛОВД аэропорта Алматы. Он не исполнил свои служебные обязанности, оставил аэропорт без охраны, тем самым допустил его захват«, — рассказал Санжар Адилов, начальник Следственного департамента Министерства внутренних дел РК.

Правоохранители призывают сдать оружие добровольно. В таком случае, привлекать к административной или уголовной ответственности не будут. Казахстанцы уже сдали в полицию 122 единицы оружия.