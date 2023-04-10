Целитель из Туркестанской области творит чудеса

Исцеляющей энергией рук обладает Нурдаулет Жумадиллаев. Так, во всяком случае, утверждают те, кто обращается к нему за помощью.

32-летнего пациента с диагнозом эпилепсия к целителю привезла мама. Услышав о необычном даре, женщина решила обратиться за помощью.

Бибиайша Азилбаева, жительница Арысского района:

«Когда мы пришли к Нурдаулету, мой сын не мог самостоятельно ходить, только с помощью ходунков. Несколько раз в неделю были судороги. Теперь всё изменилось. Я ему безмерна благодарна, до этого куда я только не ходила. Никто не мог помочь моему сыну».

По словам Нурдаулета Жумадиллаева, свой дар он унаследовал от самого пророка. Энергия в его руках облегчает страдания людей с тяжелыми заболеваниями. Денег не просит, сколько дают от чистого сердца, на том и спасибо.

Нурдаулет Жумадиллаев, целитель:

«У меня были и люди с онкологией, и пациенты, которые не могут ходить. Лечу я их по-разному, если заболевание не сильное, то быстро, если ситуация хуже, то дольше. В день ко мне приходили до 200 пациентов, минимум 15 приходят. У меня дар от пророка. Например, ко мне приходит человек, садится напротив меня, потом высшие силы шепчут мне на ухо диагноз. Потом я начинаю с помощью своих рук лечить человека, больные места трогаю, от моих рук идет тепло на тело пациента».

Отец Нурдаулета рассказывает, высшие силы помогали и его маме. Она могла поставить точный диагноз и даже предсказывала будущее.

Жолдас Жумадиллаев, отец Нурдаулета Жумадиллаева:

«Когда Нурдаулет учился в 9 классе, у него на пояснице обнаружили кость. Врачи планировали её удалить. Но, нам посоветовали его отвезти по святым местам. Мы его отвели в Козаулие в Байдибекском районе. Там он решился остаться на неделю. Когда вернулись его забрать, Нурдаулет стал читать молитву и сказал, что к нему приходил пророк Нух и даровал ему силу. Мы сначала не поверили, но потом он стал определять диагноз. После того как он начал лечить людей, его патология пропала сама по себе».

Лечит людей Нурдаулет в селе Дербисек. Для пациентов он даже построил времянки на территории своего дома. Дар мужчины подтвердили в Ассоциации целителей Казахстана.