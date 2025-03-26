Сарыагашский целитель: исцеление или самоубеждение?

В Сарыагаше работает народный целитель Нурдаулет Жумадиллаев. По его словам, он с детства обладает уникальной способностью исцелять людей, а пациенты утверждают, что его методы помогают при различных заболеваниях.

Слухи о целителе распространяются, и к нему едут люди со всей страны.

Жора Тойлыбайулы приехал в Сарыагаш из Астаны в поисках исцеления. У него была грыжа и врачи рекомендовали операцию. Однако мужчина решил обратиться к целителю Нурдаулету.

Жора Тойлыбайулы, пациент: «Я получил удар по голове в 1998 году, с тех пор у меня кружилась голова. Врачи предлагали операцию, но я решил попробовать другой метод. Нурдаулет, измеряя пульс, сразу сказал, что со мной. Я почувствовал улучшение».

Среди пациентов целителя – и известные личности. Например, государственный и общественный деятель Оразкул Асангазыкызы. Она также решила обратиться к Нурдаулету, когда столкнулась с проблемами со здоровьем.

Оразкул Асангазы, пациентка: «У меня поднялось давление, сердце стало сильно стучать. Врачи не могли точно сказать, в чем причина и назначили лечение сердца. Но целитель сказал, что проблема в печени и почках. После его лечения мне стало лучше».

Нурдаулет Жумадиллаев говорит, что помогает при инсультах, инфарктах и даже онкологии. По словам целителя, денег за помощь он не берет, но бывают случаи, когда благодарные пациенты выражают ему свою признательность. К слову, лечить людей он начал еще в 15 лет, а сейчас к нему ежедневно приходят сотни пациентов.